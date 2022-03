‘Bárbol’, el cedro que ha vivido seis erupciones en el Teide

José Luis Martín Esquivel, biólogo del Parque Nacional del Teide, recibió en septiembre una llamada de su compañero investigador José Miguel Olano. «Me dijo que me sentara para que no me cayera de la impresión», rememora Esquivel. Aquel cedro remoto y agarrotado que habían encontrado en el hueco de una pared volcánica del Parque Nacional tenía una edad increíble. La investigación determinó que tiene al menos 1.481 años. Es decir, nació en el 541. Faltaban todavía 955 años para que los castellanos conquistaran Tenerife y los guanches ya poblaban la Isla. «Es probable que tenga más años, ya que no es seguro que hayamos llegado al núcleo, dada la geometría del tronco», precisa Esquivel.

Este ejemplar de Juniperus cedrus, apodado por los investigadores como Bárbol, es el árbol más antiguo de Europa. Se encuentra en la zona sur del Parque Nacional del Teide. El 23 de noviembre de 2021 se publicó en la revista científica Ecology de la Ecological Society of America el estudio que demuestra que Bárbol es el ejemplar más longevo del viejo continente. El análisis fue realizado por un equipo de biólogos del Parque Nacional del Teide, junto con un grupo de investigadores del Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid y la Universidad Rey Juan Carlos I. La investigación, liderada por José Miguel Olano, determinó que Bárbol desbanca al pino popularmente apodado como Adonis de 1.081 años, que se encuentra en Grecia. Los árboles de mayor antigüedad, en su gran mayoría, no son los ejemplares más voluminosos. Por ello, José Luis Esquivel y su equipo comenzaron a investigar la antigüedad de los cedros de dimensiones más pequeñas. El desencadenante de este estudio fue otro cedro del Teide conocido como El Patriarca. A este juniperus cedrus de más de 1.000 años se le realizó una primera prueba. Se tomó una muestra de 12,5 centímetros y luego otra de la parte central del tronco para datarlo mediante la técnica de Carbono 14. El Patriarca tenía 1.118 años. El nombre de este ejemplar de al menos 1.481 años, ‘Bárbol’, procede de ‘El Señor de los Anillos’ Tras el descubrimiento, Esquivel y el equipo de expertos del Parque pensaron que podía haber más ejemplares de una extraordinaria antigüedad en la cima de Tenerife. Por ello, contactaron con Javier Martín Carvajal, coautor de la investigación y escalador. Le preguntaron si había visto en sus escaladas cedros de las características de El Patriarca. Martín Carvajal apuntó una treintena. Fue en esa búsqueda en la que apareció Bárbol. El nombre escogido por el propio Esquivel y el resto del equipo científico procede de un personaje con forma de árbol de la película El Señor de los Anillos. Esta figura es el guardián de Fangorn, uno de los bosques más antiguos del universo ficticio de la saga. Por esta razón consideraron que era el nombre más adecuado para el ejemplar. Siguieron los mismos pasos que con El Patriarca y descubrieron que era el abuelo de los abuelos de entre estos cedros milenarios. Bárbol, desde su privilegiada atalaya, encaramado a una grieta, ha vivido las últimas seis erupciones volcánicas del Teide: las de los años 1492, 1704, 1706, 1798 y 1909. Es el típico cedro de tronco curvado. Además, tal como afirma José Luis Esquivel, doctor en Biología y funcionario del Gobierno de Canarias con más de 30 años de experiencia, «en algún momento de su larga vida, una piedra cayó sobre él y casi lo parte». De ahí que su estructura esté «más arqueada de lo normal». Su tamaño no pasa de los 7 metros. Es posible que algunas capas internas se hayan descompuesto por el paso de tantos años. Este singular cedro, al igual que El Patriarca, es hembra. Ha vivido en condiciones extremas y encontrarlos es «muy complicado», señala el biólogo del Parque Nacional del Teide, «ya que se encuentran en zonas acantiladas». Tras emplear el Carbono 14, los investigadores analizaron el ADN para determinar si en épocas tan remotas había otros cedros como estos. Sí los había en las Cañadas. Con la llegada de los primeros humanos a la Isla –los bereberes comenzaron a llegar a Tenerife en torno al siglo V antes de Cristo–, las poblaciones de estos juniperus cedrus empezaron a desaparecer. Los guanches utilizaban la madera de los cedros para diferentes usos cotidianos. El peor momento se produjo a partir de la conquista de Tenerife, en 1496. También influyó el pastoreo de las cabras. Antes de la llegada de los humanos había numerosos cedros como este en la cima de Tenerife Todos estos datos se empezaron a conocer a partir de la declaración de la cima de la Isla como Parque Nacional en 1954. Ya desde las primeras investigaciones exhaustivas, a los biólogos les llamó la atención la aparición de cedros jóvenes. Tras estudiarlos, determinaron que estos ejemplares, que se encontraban a la mayor altitud, desprendían semillas que se dispersaban por todo el espacio. Estos ejemplares han pasado a estar protegidos y se recuperan lentamente. Tras el descubrimiento de la edad de Bárbol, los biólogos del espacio natural han elaborado una estrategia: mediante la migración asistida en la zona de las Cañadas, quieren formar un cinturón de cedros, similar al que había antes de la llegada de los humanos. Tienen previsto comenzar con la repoblación a finales de este año. «Los cedros son termófilos; es decir, pueden soportar un clima con condiciones extremas, con lo que se adaptarían muy bien al entorno», concluye José Luis Esquivel, uno de los pocos privilegiados que ha visto a Bárbol en su recóndita guarida del Teide.