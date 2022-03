Trino Damián Martín renuncia al acta de concejal del PSOE porque "no me siento cómodo con la línea de trabajo" que desarrolla el partido en el municipio, el personalismo con el que se gestiona, la ausencia de autocrítica y el escaso fomento de la participación de quienes forman el grupo municipal. El concejal sostiene que «la persona más cualificada y preparada para gestionar este Ayuntamiento es Olivia Delgado, pero si quiere gobernar tiene que darle un rumbo diferente al partido».

Lo asegura convencido de que la portavoz local de los socialistas "está influenciada por ciertas personas que le hacen ver que la línea de trabajo es focalizar el partido solo en ella". Martín defiende que "tienen que reconocer que en el PSOE de Arico algo pasa y que habrá que buscar la manera de solucionarlo". En declaraciones a Onda Tenerife, quien fuera concejal de Obras y Servicios Municipales durante los primeros meses del mandato dice que "el PSOE tiene que dar un cambio radical".

Reconoce que pospuso la decisión de renunciar al acta accediendo a peticiones de Olivia Delgado y con la esperanza de que hubiera cambios, hasta el domingo pasado, porque la situación llegó "a este punto de no retorno". El martes la formalizó y la comunicó al grupo de concejales a través de un mensaje de Whatsapp. Se marcha "con el tiempo suficiente para que puedan incluir a las personas que quieren seguir trabajando".

En su intervención radiofónica asegura haber recibido propuestas de otras formaciones políticas desde que el PSOE dejó la Alcaldía por moción de censura. "De momento, no me voy a presentar en ninguna candidatura. No me quiero alejar de la política, pero no sé si montaré un partido político o si me presentaré en alguna plancha. Hay muchas puertas y posibilidades abiertas". Minutos antes aseguraba: "Ni quiero el puesto de Olivia ni voy a montar un partido".

De momento, dice que se reunió con personas relevantes en la vida política municipal vinculadas a distintos partidos, entre los que citó a quien fuera alcalde de Arico durante 24 años, Eladio Morales Borges, de Coalición Canaria.