El Cabildo de Tenerife ha presentado el proyecto de construcción del nuevo Matadero Insular, en La Laguna, al programa de fondo europeos 'Next Generation' por importe de 15 millones de euros, ha avanzado a Europa Press el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla.

Esta actuación, prevista desde 2017 pero que estaba bloqueada --con falta de algunos pagos incluido-- ha sido retomada y ahora, a falta de financiación, se encuentra también a la espera de informes urbanísticos del Ayuntamiento y de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.

El consejero ve "incomprensible" que el nuevo matadero no se haya construido cuando "había dinero" y estaba atascado por "vicisitudes administrativas absurdas" y avisa de que si no logran los recursos europeos se buscarán por otra vía. "Si no llega el dinero habrá que buscarlo, no es una obra de un año", agrega.

La nueva instalación se levantará en una parcela anexa al actual y Parrilla justifica el elevado coste del proyecto en que es "complejo" porque hay que construir una depuración para los residuos, fijar los niveles de aislamiento y crear los sistemas de empaquetado y recepción de los animales.

"No basta solo con construir el edificio y poner la maquinaria es un proyecto industrial de altísimo calado", destaca.

Parrilla comenta que pese al aumento del consumo de carne de un 10% en los últimos dos años la empresa sigue siendo deficitaria y el Cabildo aporta más de 1,5 millones al año para lograr "equilibrio" más una subvención de otros 800.000 euros.

"El matadero es un servicio público estratégico y necesitamos una entidad pública que mantenga la calidad y las garantías sanitarias", comenta.

Por ello, el Cabildo tiene reservados más de 800.000 euros en los presupuestos para acometer una ampliación de capital y que la mayor parte de la sociedad pase a ser pública --hasta el momento la corporación insular cuenta con algo más del 33% de las acciones--.

NUEVO CONVENIO COLECTIVO

Parrilla valora también que se ha alcanzado la "paz social" en la empresa con la firma a final del año pasado del nuevo convenio colectivo de la plantilla, de medio centenar de trabajadores, tras muchos años en que "no se había tocado".

Así, admite que muchos trabajadores cobraban por la categoría más pequeña o se abusaba de las horas extra y ahora se ha logrado "poner las cosas en su justo término" con aumento de la bolsa de vacaciones, reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, días de asuntos propios, plus de urgencia, reconocimiento salarial del 0,5% más de lo pactado en el convenio nacional, plus de transporte o ayuda escolar de hasta 8.000 euros.