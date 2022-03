Las limitaciones de la Isla y la normativa europea obligan a multiplicar el reciclaje

El reciclaje es el único camino para el tratamiento de los residuos en la Isla. Esta es la razón que ha llevado al Cabildo a habilitar una nueva planta en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico, para impedir que se sepulten 76.000 toneladas de basura orgánica al año. A eso hay que unir el espacio recientemente adjudicado en un parcela adyacente que incorporará otros sistemas. La clave de futuro está en la separación en origen por dos razones: la limitación de espacio a la hora de continuar acumulando basura en el vertedero y la presión de la normativa de la Unión Europea. Esta ha marcado el umbral del año 2035 para reducir al 10% (60.000 toneladas) el volumen de desperdicios que a día de hoy (580.000) se entierra en las montañas surgidas desde 1985, cuando se creó, en torno a la instalación insular.

Un día en el antiguamente conocido como PIRS permite comprender que allí trabajan más de 250 personas con el objetivo de recibir la mayor cantidad de desechos separados, según el color del contenedor donde se depositen. El amarillo (envases ligeros); el azul (papel y cartón); el verde (vidrio) y el gris (resto). Solo dos de los 31 municipios de la Isla, Santa Cruz y Granadilla, han iniciado el camino para implantar el quinto, el marrón, donde el ciudadano deposita los residuos orgánicos.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, valora la inversión de 1,5 millones de euros para rehabilitar y poner en funcionamiento una nave que llevaba parada desde 2018 por problemas en su estructura. Por su parte, el consejero de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, apunta que «es un objetivo reducir drásticamente la cantidad de residuos que van a celda de vertido (enterramiento)».

El nombre oficial es Planta de Bioestabilización del Complejo Ambiental de Tenerife. Allí se tratarán, a partir de ahora, más de 76.000 toneladas de residuos orgánicos cada año. Lo primero que explican los que saben es que «no se puede hablar de compostaje como tal porque el residuo no es del todo limpio sino que contiene otros materiales añadidos».

Viento y gaviotas

Viento (mucho viento) y gaviotas (cientos de gaviotas). Dos factores que marcan la visita a este enorme espacio, equivalente a 320 campos de fútbol. Dionisio Estévez, delegado responsable del Complejo Ambiental, lo corrobora. Lleva aquí los 38 años de vida de esta instalación, el primer vertedero insular controlado. Disponía al principio de una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados. Dionisio llega a calcular cuando el alisio es más potente, sobre las once de la mañana. Y no falla. Tampoco cuando explica que es necesario que los camiones refresquen constantemente los caminos de tierra entre montañas que no son otra cosa que basura. O que unos operarios –el eslabón menos grato en la cadena de producción– retiren a mano y agachándose de forma constante las bolsas que vuelan desde todas direcciones para que no lleguen a las propiedades de los vecinos. Separadas por un vallado.

«Este es un arranque para poder recibir lo que genere el contenedor orgánico municipal» Pedro Martín - Presidente del Cabildo

La primera parada del periplo es la nave habilitada para iniciar el camino en el reciclado de la materia orgánica. El hedor es simplemente insoportable. Estévez lo explica: «La basura fermenta, se higieniza o pasteuriza, y produce este intenso olor. No se puede estar expuesto a esta contaminación más que el tiempo justo».

El Cabildo ha invertido un millón y medio de euros en la puesta a punto de esta instalación para ponerla en marcha de nuevo y dejar de enterrar una gran cantidad de desechos. Su destino posterior es el relleno de taludes o determinados usos en agricultura, jardinería, mantenimiento de carreteras, etcétera. El objetivo es no seguir enterrando y ocupando territorio con lo que pueden ser recursos o materias primas.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, valora: «La reactivación de esta instalación es un avance que complementa otras actuaciones en las que venimos trabajando en el ámbito de la gestión de residuos, como la ampliación de la planta de envases o algunas nuevas iniciativas en las que empresas privadas vendrán a darle una nueva oportunidad a la basura». Incluye Martín entre estas últimas, el caso de la reciente adjudicación de la parcela de 27.000 metros cuadrados en el interior del complejo para la instalación de distintas industrias del reciclaje.

«Apostamos por la vía de la economía circular a través de instalaciones como esta» Javier Rodríguez - Consejero insular

«Este es el arranque para facilitar a los ayuntamientos la implantación del quinto contenedor», comenta el presidente. Recuerda que «Santa Cruz y Granadilla tienen proyectos piloto de recipientes solo para materia orgánica». Refuerza la idea motriz: «Si conseguimos que se recoja en origen, reduciremos el impacto medioambiental que genera la basura, pero necesitamos el apoyo decidido de los ayuntamientos».

Por su parte, el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, apostilla: «Uno de los objetivos prioritarios, en cuanto a gestión de residuos, era reactivar esta planta para impulsar un quiebro energético: pasar de enterrar residuos a que puedan ser valorizados y convertidos en recursos». El consejero explica: «Convivimos con un desarrollo tecnológico que permite dar lugar a la economía circular, y apostamos por esa vía». Añade: «La puesta en marcha de esta planta es un ejemplo».

La planta de bioestabilización podrá tratar 76.000 toneladas/año de materia orgánica procedente del contenedor gris. Generará un material bioestabilizado con distintas aplicaciones. Eso se traduce aproximadamente en unas 6.300 toneladas al mes, que dejarán de enterrarse. La obra de mejora ha costado 1.189.760 de euros. La intervención consistió en el desmonte las estructuras existentes, incluyendo las cubiertas, y la sustitución de los cerramientos. Además de la reinstalación de tuberías de distribución de agua, de cuadros eléctricos y de conductos de ventilación o la incorporación de sistemas de extinción de incendios; las señalizaciones y la construcción de una caseta para la oficina.

1,8

Millones de euros

La inversión afrontada para renovar la planta en el CAT de Arico, sin uso desde 2018, que el Cabildo entiende debe ser clave en el camino hacia el reciclaje de los residuos orgánicos. 320

Campos de fútbol

El equivalente a la extensión, cercana a los tres millones de metros cuadrados, de una parcela que ha ido creciendo poco a poco hasta llegar al doble de la previsión de hace 38 años. 250

Trabajadores directos

Este universo es lugar de trabajo para profesionales en distintas facetas. Del plano técnico de los ingenieros a los obreros que recogen bolsas para que no vuelen a las fincas adyacentes.



Enriquece observar toda la amplitud del complejo desde arriba, en el llamado de manera acertada El Mirador. Y, en paralelo, escuchar las explicaciones, llenas de didáctica, del Jefe del Servicio Técnico de Residuos del Cabildo, Humberto Gutiérrez. Viento, cómo no, y multitud de gaviotas a la espera de una comida que estas aves carroñeras, de tan buena como injusta fama, dan por segura.

La ruta lleva posteriormente a la planta de reciclaje de envases. Su automatización ha supuesto una inversión de tres millones de euros. Casi todo está ya mecanizado, pero queda un eslabón de la cadena para el ser humano, Los trabajadores, casi todas trabajadoras, hacen un triaje para separar las piezas de gran volumen. Cabe de todo porque se ven circular hasta viejas cintas de casette ante la mirada de los trogloditas digitales que visitan el recinto.

Dionisio, Humberto y todos sus compañeros se han esforzado durante el recorrido en mostrar su lugar de trabajo. Lo resume una frase: «Hay que acabar con la leyenda urbana de que da igual reciclar porque todo acaba en el mismo sitio. Aquí nos esforzamos a diario para que no sea así. Somos cientos en una labor por el futuro de nuestra Isla». Entre viento y gaviotas.