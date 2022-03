Escolástico Gil, sobre la depuradora: «Primero me denuncian y ahora me ponen de ejemplo»

«Esto es la justicia divina. Primero me denuncian y ahora me ponen como ejemplo». Así se expresa el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (IR-Verdes), después de que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife haya establecido que parte de los vertidos del Polígono Valle de Güímar deben ir a la depuradora de La Campana, construida por el Ayuntamiento rosariero y que le ha generado a Gil más de un quebradero de cabeza.

Como se recordará, el Partido Socialista (PSOE), Coalición Canaria (CC) y Podemos llevaron al regidor local y al concejal Miguel Ángel Yanes a la Fiscalía por aquella obra, finalizada en junio del pasado año. Ahora, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha decidido renovar por última vez la autorización para verter agua al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar y, en paralelo, la depuradora de aguas industriales del Polígono de La Campana se ha vuelto esencial.

Gil asegura no tener problemas en que la instalación sea utilizada para ese fin. «Por supuesto que la pueden usar. Yo no me puedo negar a lo que se me pide. Por eso, desde la misma noche del lunes, di instrucciones a la Secretaría General para el convenio y recibir las cubas de vertidos», apunta en relación a la comunicación que le llegó tras el acuerdo plenario de los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo. «Ya están fijados los cálculos de las cantidades y el establecimiento de las condiciones técnicas para el vertido. Solo falta la cuestión jurídica entre los tres consistorios y el secretario general de El Rosario», señala. Y añade: «He dado indicaciones a los Servicios Municipales y a Canaragua, que es la empresa que ejecutó la depuradora, para que realicen las gestiones que sean pertinentes para recibir de forman inminente las aguas residuales del Valle de Güímar».

«Una operación política»

Gil acepta lo que le piden, pero no olvida los problemas que le ocasionaron con la infraestructura. «Aunque me han denunciado, no todos somos iguales: vamos a ser solidarios y vamos a ayudar a los alcaldes del Valle de Güímar», contrasta entre su disposición a la colaboración y los contratiempos que le generó aquel asunto. «Me han denunciado por esto y ahora me piden por favor que tienen que echar las aguas ahí», prosigue, antes de poner de relieve que «Mari Brito [alcaldesa de Candelaria] es del PSOE y también el PSOE tiene pactos en los municipios de Güímar y Arafo». Y es que está convencido de que, más allá de CC y Podemos, había detrás una maniobra de los socialistas. «El PSOE lo que hizo fue denunciarme en la Fiscalía, mandar a sus abogados a matarme... Una operación política en toda regla para quitarme del medio», sostiene un alcalde que fue militante del PSOE, abandonó la formación, denunció el caso Varadero y acabó al frente de la Alcaldía con el partido Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes).

«He sufrido la denuncia por parte del PSOE de Tenerife por declarar la emergencia ante una gran catástrofe como la que ocurrió a principios de 2020 en la costa del municipio. Fui denunciado en Fiscalía y posteriormente la jueza me dio la razón en las medidas que tomé. Y, al final, las cosas de la vida…», manifiesta. «Que pidan disculpas por lo que hicieron y que reconozcan que se equivocaron», expresa Gil.

El máximo responsable del Consistorio rosariero se detiene también en la financiación de la obra. «La hicimos con fondos propios y solo recibimos el apoyo de la oposición del Cabildo», rememora sobre la solución a un problema de vertidos que le supuso al municipio un coste de 3,3 millones de euros, suma de los 700.000 euros iniciales en cubas y del coste de las depuradoras y estaciones de bombeo de La Campana y Costanera. «Los 1,5 millones de la ayuda del Cabildo los hizo posibles el voto de CC y del PP a favor, y la abstención de Sí Podemos», resalta. «Pedro Martín y Javier Rodríguez Medina, el consejero de Aguas, votaron en contra; el Cabildo me dejó tirado y ahora me pone como ejemplo», critica el alcalde de El Rosario.