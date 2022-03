«Tenerife está colapsada; necesita un gran plan de movilidad»

Empresario de la restauración y el comercio, Emilio Navarro se ha convertido en uno de los políticos con más progresión del Partido Popular de Tenerife. De ahí que fuera nombrado presidente de los conservadores isleños en enero. Asegura que quiere seguir el próximo mandato en el Ayuntamiento de Santiago del Teide –este es su segundo mandato como alcalde– y que hay mucho que trabajar para sacar adelante los grandes retos que afronta Tenerife para el futuro.

Vaya forma de hacerse el harakiri de Pablo Casado y vaya choque tan desastroso para el partido con Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo ve usted?

Ha sido un gran error de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Está claro que los dos son responsables de esta situación. Las cosas de calado se tienen que resolver dentro de casa, no en los medios de comunicación.

¿Esto va a quedar con una explosión puntual o va a tener repercusiones para el PP?

No hay mal que por bien no venga. De ese congreso que tendremos al principio de abril vamos a salir reforzados y unidos para liderar un proyecto serio. Y eso pasa por Alberto Núñez Feijóo. A partir de ahí, el Partido Popular volverá a ocupar su espacio de centroderecha que siempre ha tenido. Con vistas a las próximas elecciones, vamos a estar bien posicionados para ganar.

Le iba a preguntar si es casadista o ayusista pero como todo ha sido tan vertiginoso…

En su momento fui sorayista y ahora soy de Alberto Núñez Feijóo. Es un hombre con una gran trayectoria, que ha ganado cuatro elecciones seguidas en Galicia con mayoría absoluta y que ha sabido desactivar los populismos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha.

¿Qué opina de ese perfil arrollador que representa Isabel Díaz Ayuso?

En un momento muy convulso, en especial por la pandemia, Isabel Díaz Ayuso ha sido un ejemplo de gestión en la Comunidad de Madrid. Ella tiene que estar centrada en eso, en gobernar la Comunidad.

El problema es que su propio partido ha denunciado indicios de corrupción en un presunto trato de favor a su hermano por un contrato realizado en el peor momento del coronavirus.

Ella misma ha llevado el caso a la fiscalía. Parece que no hay indicios de presuntas irregularidades. Es feo de cara a la opinión pública, eso es cierto. Ante estas sospechas siempre hay que actuar con transparencia. Es la única forma de defender la reputación de los políticos: transparencia.

¿Hay alguna batalla en el PP canario o la situación está más tranquila? Parece lo segundo.

Aquí las cosas están muy tranquilas. Ahí está la transición ejemplar de Manuel Domínguez al asumir la presidencia del partido en Canarias. Lo hemos apoyado todos y todos conocemos las necesidades de las Islas. Siempre hemos tenido vocación de gobernar. Lo hemos hecho muchas veces y estamos preparados para volver a hacerlo. Es verdad que llevamos años fuera de las administraciones de Canarias pero creo que las próximas elecciones serán las del Partido Popular. Estamos preparados para liderar el proyecto para Canarias. Sabemos perfectamente lo que queremos.

¿Cómo define a Manuel Domínguez?

Lo considero un amigo. Hemos compartido veranos en Santiago del Teide y eso nos ha permitido ver las cosas de todas las formas, incluso de manera distendida. Es trabajador, honesto y cercano. Su objetivo es que la Isla y Canarias prosperen. Además, es un gran gestor y lo ha demostrado en el Ayuntamiento de Los Realejos. Ha puesto al municipio en el mapa.

El otro día, su partido y Coalición Canaria tendieron la mano al socialista Pedro Martín para los grandes acuerdos del futuro de la Isla. ¿No es un poco acentuar un síntoma de debilidad de alguien tan importante como el presidente del Cabildo de Tenerife?

La situación del Cabildo de Tenerife es muy preocupante. Y más cuando hablamos de asuntos de gran relevancia para la Isla. Los socialistas han gobernado en los últimos años, antes con Coalición y ahora con Ciudadanos y Podemos, y se han gastado 36 millones en realizar proyectos del tren del Sur. Se citó en 2020 a los alcaldes para pedirles unión ante la petición de fondos para la línea ferroviaria y ahora dicen que es un gasto muy elevado y no es prioridad. Llaman la atención estos vaivenes y no son buenos para los intereses de Tenerife. Solo pedimos sentido común.

En el Congreso, el Gobierno regional y el Parlamento de Canarias, el PSOE dijo sí y en el Cabildo no, pero también Podemos, que sí defiende el tren de Gran Canaria pero no el del sur de Tenerife cuando ambos planes son similares.

Pura incoherencia. Pedro Martín se ha sumado a la negativa de Podemos al tren del Sur porque es este último partido el que apoya de forma externa al gobierno formado con Ciudadanos. Ha priorizado el sillón presidencial al futuro de Tenerife. Por eso tendimos la mano a Pedro Martín en el último pleno. Nos la estamos jugando en los temas de interés para la Isla. No pedimos nada a cambio. Solo queremos dar estabilidad al Cabildo y que los asuntos de gran interés para la Isla salgan adelante.

Cuando Podemos amenazó con retirar el apoyo a Pedro Martín si prosperaba el proyecto del tren del Sur, ¿hubo movimientos de moción de censura en la oposición?

A mí no me consta. El Partido Popular tampoco va a entrar en ese juego y menos quedando un año y medio para las elecciones y en una situación tan complicada ante la crisis sanitaria y económica que nos toca afrontar.

Lo cierto es que Tenerife parece estancada, sin dinamismo, sobre todo en relación a los grandes proyectos de futuro, que no arrancan.

Muchos anuncios a bombo y platillo pero los cajones de los proyectos estaban vacíos. Esa es la realidad de Tenerife. Los proyectos no prosperan y cuando se les quiere dar impulso están desfasados y hay que empezar de nuevo. Así no se puede avanzar, sin un modelo claro de Isla.

¿Cree que Gran Canaria sí ha mostrado ese dinamismo, al menos en grandes obras viarias, que Tenerife no ha tenido en los últimos años?

Gran Canaria lo tiene muy claro en movilidad y desarrollo. Ya incluso se han posicionado para la fabricación de chip ante la gran demanda que hay en el mundo. Y luego, la política empuja. Por ejemplo, Podemos sí respalda el tren en Gran Canaria. Y tanto ese proyecto como los de Tenerife del norte y el sur son similares y buscan exactamente el mismo objetivo: dar soluciones a la movilidad. Y hablo del Norte y el Sur porque ambos son importantes para Tenerife, aunque el del Sur esté más adelantado.

¿Cuáles son para usted de los grandes proyectos planteados para Tenerife los prioritarios?

Los proyectos que mejoren la movilidad, la sanidad y la educación, así como los que mejoren el saneamiento y el tratamiento de los residuos líquidos y sólidos.

El Parlamento de Canarias rechazó el Puerto de Fonsalía por el grave impacto que puede causar al medio marino, aunque sigue habiendo muchas voces en los ámbitos político, empresarial y profesional que lo piden. ¿Qué opina?

Como alcalde de Santiago del Teide, municipio vecino de donde se ha propuesto construir este puerto, lo defiendo porque daría desarrollo económico y empleo tanto a mi municipio como a Guía de Isora. Pero se dejó caducar la declaración de impacto ambiental, por la dejadez de los gobiernos que la gestionaron, y ahora hay que hacer otro proyecto. La ley ha cambiado y no sé si tal y como estaba enfocado sería viable. Lo que no se puede hacer es perder el tiempo de esta manera. Si se puede hacer, para adelante, y si no, lo descartamos.

Otra infraestructura que tarda es el Hospital del Sur. Cuesta mucho que avance y complete su cartera de servicios.

Va a ritmo muy lento. Sí es verdad que ha mejorado en los últimos años con la cartera de especialidades pero hay que seguir aumentando la oferta de servicios. No solo por la sanidad, sino por la movilidad, porque un buen hospital reduciría muchos viajes a Santa Cruz. Se lo digo yo con conocimiento de causa que vivo en Santiago del Teide…

¿Cómo lleva las colas? ¿Juega a algo mientras espera?

Juego con el horario… [Ríe] Sufro mucho las colas. Hay un grave problema en la autopista del Sur, entre las tres y las cinco y media de la tarde, y ya sabes que tienes que salir con cuarenta minutos de antelación. Desde Santiago del Teide me he dado cuenta de que tardo lo mismo por el Norte que por el Sur. Entonces juego con los horarios: unas veces voy por el Norte, otras por el Sur… La Isla está colapsada. Se ha resuelto en Las Chafiras, con Oroteanda, pero sigue habiendo muchos puntos conflictivos.

Pues ahí seguimos… de cola en cola.

Tenerife necesita un gran plan de movilidad. Es que a la movilidad del residente hay que sumar la del turista, con 5.000 coches de alquiler. Y luego está el precio del transporte público. A mí me sale más caro venir en transporte público que en mi coche a Santa Cruz. Es incomprensible. Para ir en guagua de Santiago del Teide a Santa Cruz hay que coger al menos tres líneas de guagua.

Parece que por fin empieza a verse la luz al final del túnel en un sector tan importante como el turístico.

Desde que el 10 de enero se eliminaron las restricciones a los menores británicos se ha notado un repunte turístico, con tasas de ocupación que se han aproximado en algunos puntos al 90 por ciento. Sin embargo, ahora han empezado a caer las reservas con la guerra de Rusia y Ucrania, no solo en el turismo ruso, sino en general. Hay temor y se nota.

La pandemia ha desnudado muchas deficiencias, en especial en la atención a los mayores. La Fiscalía investiga de hecho presuntas irregularidades en el mayor geriátrico de la Isla, Santa Rita. Hay 7.000 tinerfeños en cola por una plaza sociosanitaria. ¿Qué hacemos?

En el área social tenemos muchos problemas, no solo con la atención a los dependientes. Están la falta de plazas de guarderías, las deficiencias en discapacidad, la falta de vivienda, el desempleo juvenil, con tasas superiores al 50 por ciento… Hay que tomar las riendas y el proceso debe ser liderado por el Cabildo de Tenerife. Hay incluso que dar oportunidades al sector privado. Ahora se abre una oportunidad con los fondos europeos. Una buena opción son los convenios con los ayuntamientos, las administraciones que mejor conocen la situación social. De los 31 de la Isla, más de la mitad tienen medios para desarrollar estas infraestructuras.

Y, mientras, hay una investigación judicial sobre el traslado de los mayores del Febles Campos al Seminario de La Laguna.

Espero que no haya imputaciones. El caso llama la atención, eso no se puede negar. Pero hay que respetar el trabajo de los tribunales de justicia.

Y también está el caso Geneto por la compra por parte del Cabildo de dos terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife en 2012.

Este expediente y otro que tiene que ver con este caso, el del ITER, han sido trasladados por el actual gobierno insular del PSOE, Ciudadanos y Podemos a la fiscalía. La situación es preocupante pero espero y deseo que acabe bien y que se demuestre que no hubo corrupción, sino a lo sumo algunos errores.

¿Qué opina de la invasión rusa en Ucrania?

Putin solo entiende de fuerza. Que en el siglo veintiuno estemos viviendo esta barbarie… Europa tiene que reflexionar sobre si debe armarse ante esta amenaza.

¿Qué le parecieron las declaraciones del obispo de Tenerife, tildadas de homófobas?

Hubo una mala interpretación. Habló desde la perspectiva de los preceptos religiosos y de sus pecados. Estamos en contra de todas las fobias, pero también en contra de las dirigidas a los creyentes de cualquier religión, que las hay. Hay libertad para creer en lo que cada uno considere oportuno y eso hay que respetarlo.

¿Qué le parece el auge de Vox, un posible aliado para pactos de gobernabilidad?

Ni Vox ni Podemos son un peligro. Ni les tengo miedo ni tengo miedo a sentarme a hablar con ellos. Evidentemente hay muchos puntos en los que no coincidimos. Vox defiende la salida de Europa, por ejemplo, pero qué sería Canarias sin Europa…

¿Será candidato al Cabildo?

No es mi idea. Una de las condiciones que puse al partido para asumir la presidencia en Tenerife es seguir en Santiago del Teide el próximo mandato. Tengo un compromiso con los vecinos, en especial el de culminar el Plan General de Ordenación.