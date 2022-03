Los Realejos reparte 30.000 euros en ayudas sociales para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Los Realejos anuncia la convocatoria de una nueva convocatoria de las ayudas sociales municipales destinadas a personas con discapacidad, que en 2022 estarán dotadas con un presupuesto de 30.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde este martes 1 de marzo hasta el lunes 28 de marzo.

El primer teniente de alcalde de Los Realejos, Adolfo González, recuerda que 71 personas resultaron beneficiarias de este tipo de ayudas municipales en su convocatoria del pasado año, “por lo que hemos vuelto a dotarlas con una partida de 30.000 euros con el fin de que puedan contribuir en la atención a personas con alguna discapacidad y derivado de ella sufra algunas consecuencias en su autonomía personal, condiciones físicas, psíquicas, sensoriales, sociales o económicas”.

La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge (PP), añade que “para acceder a esta convocatoria de ayudas hay que cumplir una serie de requisitos establecidos en las bases como estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio, no disponer de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de la situación por la que se solicita prestación, que la renta per cápita de la unidad familiar no sea superior al salario mínimo interprofesional vigente y ostentar la condición legal de discapacidad reconocida como tal con calificación de su grado, entre otros”.

El plazo para solicitar estas ayudas municipales concluye el 28 de marzo

Estas ayudas sirven para financiar sesiones de rehabilitación y tratamiento médico funcional o psicoterapéutico, asistencia especializada, adquisición de prótesis, alojamientos temporales por respiro familiar, asistencias institucionalizadas en residencias, pisos tutelados y centros de atención ocupacional, adquisición y adaptación de vehículos a motor o sillas de ruedas, o gastos transporte y comedor, siempre que no sean atendidos por otras entidades.

Para obtener información sobre la referida convocatoria de ayudas y dar oficialidad a las solicitudes dentro del plazo indicado, las personas interesadas pueden dirigirse tanto a las oficinas municipales de Bienestar Social del propio Ayuntamiento de Los Realejos, como a las Unidades de Trabajo Social (UTS) de zona en La Cruz Santa, Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña o Toscal Longuera.