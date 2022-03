Buenavista reforzará este año la seguridad con dos nuevos policías locales

El grupo de gobierno de Buenavista del Norte (SSP-CC) anuncia que reforzará este año la seguridad en el municipio con la incorporación de dos nuevos agentes de la Policía Local, lo que permitirá incrementar en un 40% los efectivos disponibles, que pasarán de 5 a 7, “probablemente en el mes de junio”, según las previsiones del alcalde, Antonio González Fortes (SSP).

El mandatario norteño recuerda que su gobierno se encontró al principio del mandato con una plantilla de cuatro agentes municipales y que lo concluirán en 2023 con siete efectivos, un 75% más que en 2019. González Fortes rechaza la propuesta del PSOE de convocar la Junta Local de Seguridad por un supuesto incremento de “la sensación de inseguridad en el municipio” y responde que “los incidentes aislados que se han producido, como robos y alguna agresión, son cuestiones puntuales relacionadas con el tráfico de estupefacientes que también han ocurrido en otros momentos, sin que eso haya supuesto entonces ninguna medida extraordinaria”.

“La seguridad es una de nuestras prioridades y por eso, desde que llegamos al gobierno, hemos trabajado para incrementar la plantilla de la Policía Local, que encontramos con cuatro agentes y sin ningún proceso administrativo abierto para dotar las plazas disponibles. Ahora tenemos cinco policías disponibles, que en unos meses serán siete; se han dotado dos plazas de oficiales, y también trabajamos para la convocatoria de la plaza de subinspector”, anuncia el alcalde.

El PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de “la mesa de seguridad” por la coincidencia de “varios robos, tanto en negocios y viviendas particulares como en edificios municipales, la ocupación de viviendas vacías y altercados con armas blancas en lugares de bastante concurrencia pública”. Una petición que Antonio González rechaza por considerar que “sólo trata de azuzar esa supuesta sensación de inseguridad que nosotros no percibimos” y que además se refiere a “una figura jurídica que no existe, ya que en todo caso habría que referirse a la Junta Local de Seguridad”. Lo que sí se plantea convocar el grupo de gobierno es una reunión informativa vecinal para detallar en qué se ha trabajado en los últimos meses, en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Canaria.

“Esa convocatoria no se sostiene porque no podemos dejarnos llevar por supuestas sensaciones que no son diferentes a las de mandatos anteriores y, además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya han intervenido para tratar de esclarecer varias de esas cuestiones a las que alude el PSOE en un comunicado que consideramos irresponsable”, lamenta.

La ratio ideal está en 9 agentes Respecto al futuro de la plantilla de la Policía Local, el Gobierno buenavistero no se plantea convocar más plazas en el presente mandato. Sin embargo, el alcalde reconoce que el ratio ideal para este municipio de 4.766 habitantes está en nueve agentes. “A partir de 2023 tendremos que plantearnos si es factible crear esas dos plazas para pasar de siete a nueve policías locales, teniendo en cuenta que nuestra realidad ha cambiado”, sentencia González.

Tras el amago de cierre del puesto de la Guardia Civil de Buenavista del Norte a finales de 2020, el alcalde subraya que el puesto volverá a contar con todos sus efectivos disponibles (12) “por primera vez en casi 14 años”, lo que a su juicio supone una mejora importante, que también cuenta con el apoyo “casi diario” de la Policía Canaria. Además, se han organizado cursos de especialización de los agentes en cuestiones como el tráfico de estupefacientes, y reuniones en noviembre de 2021, con el subdelegado del Gobierno con el coronel jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife de la Guardia Civil, y en febrero de 2022, con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y la Policía Canaria.

Antonio González considera que los incidentes de las últimas semanas tiene relación con “un problema histórico con el tráfico de estupefacientes”, que desde el Ayuntamiento de Buenavista se trata de reducir con medidas de vigilancia y persecución de delitos y también con acciones sociales como la aprobación del primer Plan de Drogodependencias de la localidad, “porque la droga que no se consume no se compra”, apunta el mandatario.