Eduardo Santos Domínguez presentó su renuncia al acta de concejal por Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Arona. Lo hizo el viernes pasado, horas después de que el Pleno tomara conocimiento de la marcha de su compañera de partido Dácil María García, quien comunicó su dimisión el 28 de enero pasado. Con ello, CC pierde a tres de los ediles con los que comenzó el mandato. Cabe recordar que el 12 de julio de 2019 renunció su candidato, Antonio García Marichal, para incorporarse a su empleo, en el mismo Consistorio aronero. Todo ello se enmarca en un "proceso de reorganización interna del grupo municipal por cuestiones profesionales y personales".

Lo asegura Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, quien deja claro que "no hay ningún problema interno" en el comité local de los nacionalistas aroneros. A pesar de que en la misma sesión plenaria (celebrada el jueves pasado), los únicos dos concejales de CC presentes rompieron la disciplina de voto al aprobar la modificación de la ordenanza que regula la contribución. Eduardo Santos votó sí y Yaiza Arteaga se abstuvo.

Francisco Linares niega que se deba a problemas internos y señala que «nos armamos para volver a gobernar»

El comité local de CC en Arona "sigue trabajando con normalidad" y con Antonio García Marichal como responsable del mismo, en calidad de secretario general municipal. Es a quien corresponde liderar el proceso local para designar al candidato de esta formación política a la Alcaldía en las elecciones a celebrar el año próximo, explica.

"Cuando se está en la oposición, a veces es complicado compaginar las responsabilidades políticas con la vida profesional y personal". Según explica, son los motivos que llevaron a Dácil García y a Eduardo Santos a formalizar sus dimisiones y abandonar el Consistorio. "Cuando eso ocurre, se da un paso a un lado y que otros compañeros de la lista asuman las tareas de oposición", puntualiza.

Francisco Linares sostiene que «eso es todo. El problema de Arona no está en Coalición Canaria, lo tiene el PSOE que sigue fragmentado y roto a nivel local, perjudicando la gestión diaria cara a solucionar los problemas de la ciudadanía». En ese marco, el secretario general insular de los nacionalistas enfatiza que "Coalición Canaria no gobierna en Arona". De hecho, no lo hace desde que en 2015 perdió la mayoría absoluta que obtuvo en 2007, tras años de polémicas y denuncias que derivaron en la inhabilitación del alcalde nacionalista en ese periodo, José Alberto González Reverón. Aún permanecen sin juzgar varias piezas abiertas como consecuencia de la gestión de los gobiernos de mayoría absoluta que obtuvo CC.

Transcurridos siete años de la pérdida del poder municipal, Francisco Linares reconoce que "ahora nos estamos armando para volver a gobernar y acabar con el actual desgobierno de José Julián Mena. Estamos buscando el mejor grupo posible para hacer frente a la próxima convocatoria electoral", concluye.

José Ramón Rodríguez, actual portavoz, y Yaiza Arteaga son los dos únicos representantes que mantiene CC desde el inicio del mandato, para el que tiene un Grupo Municipal formado por cuatro ediles.