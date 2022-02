El CEST demanda obras en la TF-1 a corto plazo para evitar que colapse el tráfico

«No podemos esperar a que se culmine la construcción de una red ferroviaria en el sur de Tenerife, necesitamos soluciones ahora», sostiene el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay. La organización empresarial considera que «es indispensable ejecutar obras a corto plazo» como parte de la solución a las retenciones de tráfico que se registran diariamente en la Autopista del Sur (TF-1) y como fórmula de evitar un colapso.

El CEST se suma a la proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Canarias la semana pasada sobre la inclusión del tren del Sur en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Propuesta no secundada por el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja dio el visto bueno a la iniciativa que presentó Ciudadanos en el mismo sentido que aprobó el Parlamento regional, pero una transaccional del PSOE compromete al Gobierno central a financiar el tren del Sur cuando haya disponibilidad presupuestaria, pero no a incluirlo en la RFIG.

El Círculo destaca la importancia de que el proyecto del tren promueva la movilidad sostenible, contribuya al descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto del transporte en el medio ambiente. Asimismo, los empresarios esperan que el transporte guiado «suponga un beneficio notable a la circulación por la autopista y, por consiguiente, para los habitantes de la Isla, además de evitar trastornos a los turistas que visitan la zona».

Tercer carril San Isidro-Adeje

Este planteamiento lo formula el colectivo empresarial del Sur ante la urgencia de aplicar medidas correctoras al tráfico entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Adeje. De hecho, pide que del tercer carril proyectado para ese trazado se priorice el tramo de Las Chafiras (San Miguel de Abona) a Adeje. Lo justifica señalando que el punto más conflictivo de la TF-1 abarca desde Parque de la Reina a Playa de Las Américas, que incluye el entorno de Guaza.

Los empresarios respaldan el tren del Sur, pero la situación requiere aplicar medidas urgentes

Como medidas de urgencia, en ese punto el Círculo propone habilitar un tercer carril a través de la adecuación de las medianas en ambos sentidos. Como segunda opción, el CEST plantea eliminar la mediana en este mismo tramo para generar un carril reversible, que se habilitaría durante la mañana en dirección a Adeje y, por las tardes, en sentido a Santa Cruz. Esta medida aliviaría el tráfico en las horas punta, que coinciden con el comienzo y la finalización de la actividad laboral. Asimismo, sugiere como alternativa habilitar uno de los carriles en sentido Sur para la circulación hacia la capital tinerfeña en horario de tarde, y al contrario en horario de mañana.

Este planteamiento configura medidas de carácter urgente y temporal, a la espera de que el Gobierno canario licite el tercer carril en toda la Autopista del Sur.