La alcaldesa de Los Silos aplaude la manifestación y la demanda ciudadana de «cero vertidos al mar»

La manifestación contra los vertidos de aguas residuales al mar que se desarrolló el domingo 27 de febrero en Los Silos ha sido una de las más importantes en la historia de este municipio de la Isla Baja, aunque la cifra de asistentes varíe mucho según las fuentes consultadas. Para la Policía Local, fueron unas 400 personas, y entre 2.500 y 2.800, según la Plataforma Los Silos-Isla Baja. Pese a que los asistentes a la protesta responsabilizan de la situación actual a los Ayuntamientos de Los Silos y de Garachico y al Cabildo de Tenerife, la alcaldesa silense, Macarena Fuentes (CC), sorprendió ayer al asegurar a EL DÍA que aplaude «con letras mayúsculas» la manifestación de este domingo y que comparte con los asistentes la demanda y el objetivo de «acabar con todos los vertidos de aguas residuales al mar».

La Plataforma Los Silos-Isla Baja agradeció la asistencia a «la exitosa manifestación celebrada bajo el lema común de rechazo a cualquier vertido al mar». Para este colectivo, «la gente salió a la calle para rechazar las incoherentes y poco transparentes políticas medioambientales del Cabildo de Tenerife y de los ayuntamientos cómplices de Los Silos y de Garachico, causantes de un auténtico atentado ecológico extrapolable también al resto de Tenerife y del Archipiélago». Durante el recorrido pudieron verse pancartas con lemas como «Cabildo, no más vertidos», «cero vertidos», «Cabildo no mientas», «un mar limpio es salud», «para la costa disfrutar, no más vertidos al mar», «mares limpios», «luchamos por nuestra Isla Baja sin vertidos», «esto apesta» o «yo sí cuido la mar». El portavoz del colectivo organizador, Roberto Hernández, reclamó, además, la anulación inmediata del convenio entre Garachico, Los Silos y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) que permite el trasvase de aguas residuales entre ambos municipios para que salgan a través del emisario comarcal, ubicado en la costa silense.

"Las aguas que vienen ahora desde Garachico se vertían directamente al barranco de Las Cruces y de ahí a nuestro mar. Y eso no se podía permitir" Macarena Fuentes (CC) - Alcaldesa de Los Silos

Los manifestantes se trasladaron desde la Placeta de La Costitución hasta el Charco de la Araña, a través de la carretera TF-42 y otras vías municipales. La marcha transcurrió sin incidentes y la alcaldesa también quiso agradecer el civismo mostrado por los manifestantes. Macarena Fuentes insistió en que aplaudía «a todas las personas que reclaman el final de los vertidos en toda Canarias, pero en nuestra costa llevan produciéndose vertidos de forma ilegal desde hace décadas y lo único que hemos hecho con este convenio es poner fin a un atentado medioambiental y a una ilegalidad. Lo que no se ha hecho en 30 ó 40 años, lamentablemente, no podemos hacerlo en dos, pero nosotros somos firmes defensores de que haya cero vertidos al mar. Es también nuestro objetivo».

«Estamos buscando soluciones y queremos que se ponga en marcha un sistema adecuado de tratamiento de y reutilización de aguas residuales en la comarca de la Isla Baja. Este convenio es sólo un paso intermedio para poner fin a unos vertidos ilegales que ahora están controlados y vigilados por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Las aguas que vienen ahora desde Garachico se vertían directamente al barranco de Las Cruces y de ahí a nuestro mar. Y eso no se podía permitir», resalta Macarena Fuentes.