Una campaña promocionará esta primavera los vinos tinerfeños en Madrid

Una gran campaña publicitaria llevará los vinos de Tenerife a Madrid en plena primavera. Durante un mes, del 18 de abril al 15 de mayo se desarrollarán una serie de acciones en la capital de España con el producto de las seis denominaciones de origen de Tenerife como eje. Desde la promoción en la Milla de Oro a la presencia en las cartas de los principales restaurantes de la ciudad. Lo anuncia el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Javier Parrilla, quien desvela que es el resultado de las negociaciones mantenidas hace unos días con Lavinia, una de las dos empresas del país dedicadas en exclusiva a la distribución y comercialización. La primera Mesa Insular del Vino del año ha marcado la hoja de ruta para 2022 que, además de esta iniciativa, incluye la inyección económica global de 626.156 euros para el sector vitivinícola.

Javier Parrilla valora "el coste muy bajo, el de un contrato menor, para la repercusión que va a tener la campaña". Añade que "esta empresa nos compra las botellas y las distribuyen en tiendas o en unas cartas de vino que venden a los restaurantes. Recuerda que "han catado 150 referencias de las seis Denominaciones de Origen (DO) de la Isla. Valora el consejero que "este año volveremos a contar en la feria Madrid Fusión The Wine Edition con un túnel del vino, un espacio diferenciado en primera línea". Allí se producirá el momento culminante de la promoción. Parrilla valora, sobre todo, "la unidad a la hora de promocionar los vinos con la diversidad propia de cada DO".

Dos vías en las ayudas

La Mesa del Vino ha establecido dos vías prioritarias en las ayudas económicas. Por un lado, las dirigidas a la trazabilidad de la viña, un control que deben realizar los Consejos Reguladores por un valor de 70.000 euros. El objetivo es impulsar la actividad de estos agentes “que operan en la consecución de las producciones vitivinícolas de calidad certificada de la isla”, especialmente en las fases de vendimia y vinificación, “apoyando la supervisión en el autocontrol y la trazabilidad de las producciones” .De acuerdo con el consejero, “así se facilita el cumplimiento de la legislación aplicable a los productores de uva y de vinos de Tenerife, y se mejora la asistencia y los sistemas de trabajo a los productores en las fases de vendimia y de vinificación, que es cuando la viticultura requiere mayor ayuda”, abunda Parrilla. En resumen mantener y garantizar la calidad de las DO.

Paisaje y calidad

Otros 100,000 euros están destinados a los productores para garantizar la sostenibilidad en el paisaje y la calidad de la uva. El objetivo es apoyar a aquellas bodegas que tengan asociado territorio, a fin de contribuir a su mantenimiento. Esta segunda línea de subvención irá orientada al sostenimiento del territorio y al económico de las empresas vitivinícolas, dotándolas de fondos para mitigar los efectos de los sobrecostes en la cadena de producción. Además de ayudarlas ante los retos a los que se enfrentan con motivo del cambio climático y la competencia exterior. El área de Agricultura, Ganadería y Pesca ha consignado, asimismo, una partida de 456.156 euros para la valorización de productos agroalimentarios. Básicamente campañas y otro tipo de iniciativas con los vinos de la Isla como protagonistas.

El consejero del sector primario valora: "El Cabildo ha dado garantía de estabilidad al sector del vino de la Isla. La Mesa Insular del Vino ha estudiado las propuestas de ayuda al sector por parte del Cabildo y ha cerrado el calendario de actuaciones promocionales para 2022. A la reunión asistieron ordinaria de principios de año asisitieron representantes de las DO Tacoronte-Acentejo, Valle de la Orotava, Abona, Ycoden Daute Isora, Valle de Güímar y Canary Wine. Parrilla subraya: "Este grupo de gobierno, presidido por Pedro Martín, ha dado continuidad a la Mesa del Vino, que retomamos en 2019 tras cinco años". Sentencia: Contamos con todo el vino de Tenerife, sus seis denominaciones de origen y apostamos por la calidad”. "Desde el primer momento he tomado a la Mesa Insular del Vino como un órgano de participación activa del sector y del vino de calidad de la isla”, concluye Parrilla.