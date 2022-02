El Cabildo se da cinco meses para reabrir el área recreativa del Parque de Las Mesas

El jueves pasado se firmó el acta de replanteo que supone el inicio de este nuevo intento para acondicionar la parte recreativa del Parque de Las Mesas, o sea la cafetería, los baños, así como el área infantil y de esparcimiento para la familia, con fogones incluidos, a falta de una intervención más ambiciosa, pendiente para una segunda fase.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el concejal de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento capitalino, Dámaso Arteaga, visitaron ayer un lugar maravilloso, como dijo el titular de la Corporación insular, que «esperamos que tanto los vecinos de Santa Cruz como de otras localidades puedan disfrutar en unos cinco meses». El representante municipal destacó el atractivo que supone para los residentes de la capital «disfrutar del monte a diez minutos de su casa».

«Todo este espacio se va a transformar en poco tiempo; entre todos ayudaremos a cuidarlo» Pedro Martín - Presidente Cabildo de Tenerife

El acondicionamiento del Parque de Las Mesas supone un nuevo intento por poner en servicio esta zona, que ha estado envuelta en múltiples vicisitudes, pese a los varios intentos para su mejora paisajística realizados tanto por parte del Cabildo como desde el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En 2008, la UTE formada por Miguel Hernández Ventura y Tinerfeña de Obras Públicas gana el concurso y se adjudica los trabajos correspondientes al proyecto ganador del concurso de ideas, cuyos autores son los arquitectos Mónica Esteban y Rafael Escobedo de la Riva. El mismo se dividía en dos fases. Se fija un plazo de 26 meses y una inversión de 3,8 millones. La primera fase de los trabajos para recuperar La montaña entera –como se tituló el proyecto– contemplaba intervenir en la mejora de los bancales, muros, aseos, mobiliario, vegetación y senderos. La segunda, el área de juegos infantiles y cafeterías, otros hitos más ambiciosos. El concurso se licitó por cinco millones y se adjudicó por 3.810.000 euros. El acta de replanteo se firmó en de abril de 2009.

El 27 de diciembre de 2016 se da por finalizada la obra, con un acta que advierte que no es apta para el uso público, ante la falta de acuerdo entre la dirección facultativa y la contrata. Los trabajos de paralizan.

En 2019, con Patricia Hernández como alcaldesa, se intenta retomar la obra del Parque de Las Mesas con un convenio de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento. El objetivo de recuperar esta zona recreativa contempla que el Cabildo se encarga de la contratación de los trabajos para ejecutar el proyecto redactado por Gestur en 2017, proyectado para poner en marcha la zona recreativa –cafetería, bar y zona de esparcimiento–. A partir de ahí será el Ayuntamiento de Santa Cruz el que afronte la segunda etapa, que afecta al resto de la zona. Antes de que retomar la obra, en 2020, el proyecto tuvo que ser modificado para resolver los daños registrados como consecuencia del vandalismo.

Qué se hace

La remodelación en marcha se centra en la adecuación e incorporación de nuevo mobiliario y zonas de sombra al área recreativa, incluida la parte destinada a la barbacoa, el paseo, el mirador así como el área de juegos infantiles y la zona de aparcamientos, explicó el director insular de Planificación del Territorio, Emilio Fariña, en referencia a los objetivos del proyecto de «la segunda parte de la primera fase».

En esta oportunidad, el proyecto ha sido adjudicado a la UTE integrada por Construcciones Víctor e Hijos y VVO Construcciones, por un importe de 861.813 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Fruto del abandono y del parón de las obras, el parque de Las Mesas ha permanecido en el olvido más de diez años y ha sido vandalizado, por lo que en el proyecto de Gestur se ha tenido que incluir modificaciones que permitan la puesta en servicio del área recreativa, de la que han desaparecido luminarias, interruptores y cables de las instalaciones, quedando constancia de que hasta forzaron la puerta blindada del búnker que se diseñó como cafetería, tal y como mostró ayer en el lugar el presidente del Cabildo.

«Pedimos 4 millones a fondos ‘Next Generation’ para un proyecto de renaturalización» Dámaso Arteaga - Infraestructuras de Santa Cruz

Pero Pedro Martín quiso lanzar un mensaje optimista: «Comienzan las obras y en cinco meses esperamos que esté a disposición de los vecinos y puedan disfrutar de estas vistas maravillosas». «Queremos recuperar este ansiado lugar y sacarlo del olvido». Casi como recomendación, planteó al Ayuntamiento que tramite la concesión de la explotación de la cafetería como factor para aportar más vigilancia al lugar y evitar el vandalismo, además de apelar a que los ciudadanos lo cuiden como propio.

Desde el Ayuntamiento, Dámaso Arteaga apostó porque «podamos disfrutar de este parque para todos», a la vez que anunció que «la pretensión municipal no culminará con esta actuación, sino que Santa Cruz ha presentado un proyecto a los fondos Next Generation, por valor de 4 millones, que permitirá su culminación definitiva».

Durante la visita al parque de Las Mesas, el presidente del Cabildo dejó sus recomendaciones al equipo técnico, como fomentar la plantación de barbuzanos y viñátigos en detrimento de los eucaliptos, después de preguntar por las estructuras localizadas junto a las mesas para las chuletadas. «Unos percheros», le explicó la técnico Pía Oramas, a lo que Pedro Martín no pudo evitar responder: «Solo falta el paragüero», a lo que Oramas le precisó que esas estructuras fueron concebidas para que los usuarios pudieran colocar lonas y crear sombras, imposible con el viento reinante en la zona y que obligó a desterrar la instalación de pérgolas.

No pareció muy convencido Pedro Martín con la solución dada a las barandillas y propuso como modelo Las Mesas las vallas de madera trabajada, con forma irregular y creando dibujo, empleada en el paseo marítimo de Guía de Isora. Oramas dio un argumento a modo de disculpa: «Es que la obra solo dura tres meses».

No fue la única referencia a Guía de Isora, pues Martín no pudo evitar aludir al esfuerzo económico de su Ayuntamiento, mientras fue alcalde, para acometer la residencia de mayores, que fue vandalizada por unos profesionales que se acompañaron de mono y camión para llevarse material por valor de medio millón. En Las Mesas no han sido tan delicados y, ahora, Cabildo y Ayuntamiento quieren evitar volver a las andas.