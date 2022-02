La Orotava inicia las obras de emergencia en la ladera de la playa del Bollullo

El Ayuntamiento de La Orotava inició esta semana las obras de emergencia en la ladera de la playa del Bollullo para tratar de eliminar el riesgo de nuevos desprendimientos de rocas y poder reabrir lo antes posible al público esta zona de baño, cerrada desde el pasado 30 de diciembre de 2021. El edil de Seguridad y de Ordenación de Territorio, Narciso Pérez (CC), detalla que «los trabajos tendrán un coste de 186.000 euros» y que, según las previsiones de los técnicos municipales y de la propia empresa adjudicataria, «la playa podrá abrirse de nuevo antes del próximo verano».

A mediados de enero, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), firmó el decreto que aprueba la declaración de emergencia de la obra necesaria para evitar nuevos desprendimientos en el acantilado de la playa del Bollullo, en el paraje agrícola protegido de El Rincón. De acuerdo con los informes de la Oficina Técnica Municipal, Linares dio entonces luz verde al inicio del expediente de contratación de los trabajos de saneamiento y protección de una parte del acantilado donde el pasado 30 de diciembre de 2021 volvieron a caer rocas de gran tamaño sobre el sendero de acceso.

«Esa declaración de emergencia permite agilizar los plazos y está plenamente justificada porque la playa permanece cerrada y se trata de unas actuaciones totalmente necesarias para garantizar la seguridad de las personas. En el pleno de enero se elevó la propuesta de contratación de los trabajos, que se han adjudicado a la empresa Solutioma, que está especializada en este tipo de trabajo», indica.

Antes de iniciar los trabajos ha sido necesario formalizar un contrato de arrendamiento de terrenos cercanos para hacer acopio de materiales y maquinaria. Una vez iniciadas las obras, Pérez resalta que «se ha empezado a trabajar con suficiente tiempo para que la playa esté abierta el próximo verano. La previsión es que los accesos a la playa estén abiertos y en condiciones de seguridad entre finales de mayo y principios de junio».

Las obras tienen un coste de 186.000 euros, que se suman a los 130.000 euros invertidos en verano

«Muchas personas nos preguntan cómo es posible que se haya repetido esta situación si ya se puso una malla de protección el pasado verano, pero la realidad esa intervención fue en otra zona de la playa», explica Pérez. El edil añade que «además, estamos en un espacio acantilado, donde nunca habrá garantías plenas de que no se producirán nuevos desprendimientos. Lo que sí podemos hacer es poner todos los elementos de protección y de seguridad necesarios para reducir al máximo ese peligro. Este último desprendimiento se produjo en una zona donde no habíamos actuado durante el verano, y no se hizo porque sólo estábamos autorizados a actuar por emergencia en la afectada por la caída de rocas en aquel momento. Con esta segunda intervención ya casi logramos sanear y proteger entre el 60 y el 80% del acantilado».

Para lograr una solución integral, Narciso Pérez explica que «es necesario que el Consorcio de El Rincón ejecute las expropiaciones necesarias para ejecutar un proyecto integral, que incluya todo el sendero desde la playa de Los Patos hasta el Bollullo». Tal y como ha exigido el Pleno villero.

La playa del Bollullo estuvo cerrada entre el 2 de julio y el 4 de septiembre de 2021 a causa de unos desprendimientos que obligaron a invertir más de 130.000 euros en la mejora de la seguridad. Por ahora, la cala suma otros 48 días cerrada por derrumbes.