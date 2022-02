Arriaga afirma que el tercer carril de la TF-5 cuenta con 6 millones

La ampliación del tercer carril de la Autopista del Norte, la TF-5, entre Guamasa y Los Rodeos es una obra «vital» para Tenerife porque aliviará el enorme flujo de tráfico que pasa por La Laguna. Todos de acuerdo en esto en el Cabildo, gobierno y oposición. Pero también termina ahí el consenso. El pasado lunes, el presidente de la institución, Pedro Martín, y el consejero de Carreteras, Enrique Arriaga anunciaban que la obra, cuyo coste estaba previsto inicialmente en unos 8 millones de euros, se había encarecido hasta llegar a más de 50, lo cual la hace «inasumible» si no intervienen en la financiación otras administraciones. El portavoz de CC, Carlos Alonso, acusa a Martín «de mentir» y recuerda que «los trabajos estaban presupuestados» con 40 millones de euros desde 2019, el último año del mandato anterior con Coalición Canaria todavía en el gobierno. Arriaga deja claro que «este proyecto solo cuenta a día de hoy con algo más de seis millones de euros; ni uno más ni uno menos».

Martín y Arriaga hicieron este anuncio en el marco de la presentación del presupuesto económico de área de Carreteras para 2022. Alonso señala que la actuación estaba prevista desde hace tres años y que el PSOE y Ciudadanos la han paralizado. Además apunta que «la financiación de los trabajos estaba garantizada a través del Medi-Fdcan».

«Lo dijo Arriaga» .

Recuerda Alonso que Arriaga dijo en febrero de 2021 «que el proyecto contaba con una financiación de 40 millones de euros, lo que viene a desmentir al presidente del Cabildo». Alonso, señala que «la mentira es tan fácil de desmontar como acudir al Boletín Oficial de Canarias y ver los documentos del presupuesto y las fechas». Ahonda en que en enero de 2019 el proyecto de ampliación de la TF-5 se sometió a información pública y ahí se puede comprobar que el presupuesto de la obra rondaba los 40 millones de euros. Eso es lo que recoge el proyecto firmado y sellado en noviembre de 2018».

«El Cabildo tiene dinero, pero lo que no hay es gestión política por parte del gobierno» Carlos Alonso - carlos alonso Portavoz de Coalición Canaria

Financiación del MEDI.

Alonso explica que «la financiación estaba garantizada a través del Marco Estratégico de Desarrollo Insular y el Fondo de Desarrollo de Canarias (MEDI-FDCAN)». Subraya que «Enrique Arriaga afirmó en septiembre de 2019 que los trabajos empezarían en 2020, algo que no ocurrió». Y en febrero de 2021, valora, «también anunció que se iniciarían ese año –cosa que tampoco hicieron– con un presupuesto de 40 millones de euros y cofinanciados por el Gobierno de Canarias». Resume: «Arriaga desmiente a Pedro Martín en cuanto a la financiación. Basta con ir a la hemeroteca y comprobarlo».

Sin ejecutar.

Además, añade Alonso, «no hace falta que soliciten el dinero al Gobierno de Canarias para la TF-5 porque PSOE y Ciudadanos dejaron de ejecutar 124 millones de euros en inversiones el pasado año». Insiste el portavoz de CC en que «el Cabildo tiene dinero, pero lo que no hay es gestión política». Resume Alonso: «Ha sido incapaz de poner ni un solo proyecto nuevo para mejorar el tráfico en la TF-5». Y concluye: «La actuación del Padre Anchieta y el soterramiento de la TF-24 son proyectos que dejamos hechos, así como la ampliación de la TF-5».

«Mentira repetida».

El consejero de Carreteras, Enrique Arriaga, recuerda a Carlos Alonso que «no por repetir una mentira muchas veces se convierte en verdad». Detalla que el convenio para la construcción del Tercer Carril entre Guamasa y Los Rodeos, que se firmó entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife hace casi cinco años –5 de julio de 2017–, tenía consignada una partida de 6.180.000 euros. «No hay comprometido ni un céntimo más para este proyecto» apostilla. Arriaga indica que «los documentos no engañan, el convenio tenía asignado una partida para el tercer carril que no llegaba a los siete millones». Esa asignación, valora, «está puesta negro sobre blanco y el documento firmado por quien en ese momento era el presidente del Cabildo: Carlos Alonso». El proyecto a día de hoy, afirma, «no ha sido aprobado porque no dispone de Declaración de Impacto Ambiental». Corresponde al Gobierno de Canarias su aprobación.

«Al terminar la redacción del proyecto el coste ya asciende a los 50 millones» Enrique Arriaga - Consejero insular de Movilidad

Aumento exponencial.

El consejero insiste que al terminar la redacción del proyecto, en septiembre de 2021, el informe de los técnicos prevé una inversión necesaria de 50 millones de euros, cantidad muy lejana a la partida consignada en el convenio. A esa cantidad se ha llegado con la actualización de precios y con la subsanación de los defectos detectados en el planeamiento inicial, como la falta de acceso a los vecinos de El Portezuelo y de Aguagarcía y la imposibilidad de conectar esos núcleos con transporte público. Y con una declaración de impacto ambiental pendiente. Lo resume en una frase: «A medida que se avanzaba en la redacción, con los condicionantes a modificar, el presupuesto aumentaba».

Ni el MEDI ni el FDCAN.

«Ni el MEDI ni el FDCAN tienen cuantías que lleguen a los 40 millones» aclara Arriaga. Basta, según él, con ver el documento, ya que la suma de 6.180.000 estaba repartida en anualidades: 180.000 en 2016, un millón en 2017, dos en 2018, un millón y medio en 2019 y lo mismo en 2020 «de los que no se iniciaron ninguna y dejaron sin ejecutar estos importes reflejados».

Sin dejar de trabajar.

«Desde que mi equipo y yo llegamos al área de Carreteras, señala Arriaga, no hemos dejado de trabajar en este proyecto que consideramos vital para reducir el colapso de la TF-5». El consejero es rotundo: «Las colas no comenzaron ayer, por más que le gustaría a Carlos Alonso no las he puesto yo». De cualquier manera, señala que «es una prioridad construir ese tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos; seguiremos trabajando para que las obras comiencen cuanto antes. Porque lo hacemos con la intención de poner a Tenerife en marcha, para mejorar las vías y aportar las soluciones».