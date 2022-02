La consejera del grupo de CC-PNC Diana Mora ha criticado la baja ejecución de las inversiones del área de Turismo durante 2021, "ya que no llegaron ni a la mitad de lo que tenían previsto". "De los 13 millones de euros solo ejecutaron 5,8 y es necesario que ese dinero se invierta para mejorar como destino turístico", indicó Mora, que ha solicitado una inversión de 7 millones de euros para mejorar las infraestructuras turísticas de la Isla.

Diana Mora señaló que la baja ejecución es "un síntoma de la falta de liderazgo de Pedro Martín y del poco interés por el PSOE en una materia tan importante como el turismo". "Desde la dimisión de Martín Plata no hay un consejero en el área y el resultado es evidente: solo ejecutaron el 45% de las inversiones previstas", criticó.

Para la consejera de CC-PNC, "no se puede permitir que no se gaste ni la mitad de lo que había presupuestado. Estamos hablando de dinero para infraestructuras que son necesarias para que Tenerife mejore como destino turístico y que podían haber generado empleo para nuestras empresas. La baja ejecución no es culpa de los funcionarios ni de los trabajadores, sino de la falta de impulso político del PSOE".

Mora indicó que el informe del área de Hacienda del Cabildo de Tenerife a 31 de diciembre de 2021 revela que de los 883 millones de euros del presupuesto de 2021 solo se ejecutaron 713, lo que supone un 80,83%, la ejecución más baja de la última década. De esos 169 millones que no se ejecutaron, unos 124 millones son de inversiones que no se realizaron durante el pasado año.