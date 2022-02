La Orotava se replantea el uso de la cafetería del mirador de Humboldt

A juicio de Linares, renunciar a una nueva concesión administrativa de la cafetería «sería una interesante forma de compatibilizar el uso educativo, cultural y turístico de la zona con el de mirador, que seguiría disponible para la ciudadanía de una forma totalmente libre y gratuita».

Ese futuro centro de interpretación, para el que el Ayuntamiento villero espera contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, «se convertiría», según Linares, «en un lugar de encuentro y de proyección turística muy interesante para La Orotava y en general para todo el norte de Tenerife».

Un paso clave para que este proyecto se convierta en realidad es concretar la compra de los terrenos privados donde se ubican las Cuevas de Bencomo, en la ladera situada justo detrás del mirador. «Hemos avanzado considerablemente a lo largo de estos últimos meses, ya tenemos identificados a los copropietarios de las parcelas donde están situadas las cuevas, ya que hay una doble propiedad que afecta a toda la zona. Una vez identificados, con escritura en mano, a lo largo de estas próximas semanas el Ayuntamiento villero hará una oferta de compra de dichas parcelas a los propietarios y si llegamos a un acuerdo económico, estos terrenos pasarán a formar parte del patrimonio municipal». Se trata de un espacio de unos 32.000 metros cuadrados que desde 1986 tiene la categoría de BIC.

El siguiente paso tras la compra será la aprobación de un acuerdo plenario para «la cesión de dichas parcelas a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, ya que ellos serán los encargados de financiar el proyecto de rehabilitación de las cuevas y la puesta en funcionamiento del centro de interpretación».

Pese a los retrasos acumulados, el alcalde villero muestra su confianza en que «a lo largo de este año 2022, avancemos en todo este proceso y que en 2023 ya podamos comenzar con la obra de rehabilitación de la zona». Para Linares, se trata de «un proyecto muy interesante, identitario y muy cargado de canariedad y de respeto a nuestros antepasados guanches».

En octubre de 2020, el mirador de Humboldt se reabrió al público tras más de seis años de cierre e infinidad de problemas causados por la anterior concesión administrativa. En aquel momento, la intención municipal era convocar de forma inmediata un nuevo concurso, pero un año y cuatro meses después, el Gobierno villero se replantea otra vez el futuro del mirador de Humboldt.

El antiguo hospital de San Francisco

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), recuerda que las antiguas dependencias del Hospital de la Santísima Trinidad, ubicado en el antiguo convento de San Francisco, «ya se están usando parcialmente como tanatorio público, y también tiene espacios cedidos a algún colectivo local. Ahora bien, queda una buena parte de este amplio y antiguo inmueble que por ahora no tiene ningún uso definido. En una visita que realizamos a estas dependencias todas las formaciones políticas acordamos convocar una concurso de ideas para sus futuros usos que se le podrían dar a estas dependencias», subraya. Sin embargo, «la situación pandémica que estamos padeciendo y la crisis económica que ha llevado consigo nos ha llevado a ocuparnos de otros asuntos más urgentes y prioritarios». Respecto al futuro de este inmueble, Linares aporta lo que define como «una idea personal, tan solo una opinión», que es reconvertirlo en «un parador urbano».

El nuevo geriátrico de La Boruga

Linares recuerda que «hace varios años que el Ayuntamiento villero en sesión plenaria y por unanimidad de todos los grupos políticos cedió al Cabildo de Tenerife un solar de 27.000 metros cuadrados en la urbanización La Boruga para construir allí el nuevo centro sociosanitario o residencia geriátrica que sustituiría al antiguo Hospital de la Santísima Trinidad». Esta obra debe ser «íntegramente ejecutada y financiada por el Cabildo Insular, ya que supondrá una inversión de 9 millones de euros. Se han tenido que superar varias cuestiones técnicas, administrativas y urbanísticas y ahora estamos a la espera que el Cabildo licite. Y confío en que se concrete en 2022».

El parque de aventura de La Caldera

El proyecto de construcción del parque de aventura en La Caldera «lleva rondando una década y es verdad que no acaba de cuajar, por eso yo diría que está bastante atascado y que ha avanzado muy poco a lo largo de los últimos años», explica. La crisis económica y la falta de inversión privada han paralizado todo el proceso y no ha habido avances sustanciales. «Veremos qué sucede a lo largo de 2022, el presente mandato está finalizando y dudo que se vean avances importantes y sustanciales. El tiempo dirá, ya que se necesita una fuerte inversión privada que por ahora no acaba de aparecer. Francamente no soy muy optimista», reconoce Linares.