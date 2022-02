Crece entre los alcaldes de la zona la idea de que el tren del Sur no es prioritario

Entre los alcaldes del sur de la Isla, desde Candelaria hasta Santiago del Teide, aumenta la idea de que construir el tren del Sur no es una prioridad. Una idea que predomina entre los regidores socialistas, mientras que la defensa firme de que es necesario poner en marcha este proyecto ya perdura entre los nacionalistas, aunque con matices. En lo que coinciden es en que se debe construir, en que la financiación debe ser externa a la Isla y en que es medioambientalmente sostenible.

Candelaria y Santiago del Teide, en los extremos de la comarca, se muestran antagónicos a la hora de demandar esta obra. De hecho, la candelariera Mari Brito (PSOE) persiste en la apuesta por el transporte compartido a la demanda, mejorar y mantener las vías y corredores principales y diseñar una red hacia los núcleos con este tipo de transporte o similar. Pero en lo que viene a ser un cambio respecto al acuerdo plenario del 25 de octubre de 2017 (acordó rechazar la construcción del tren y pedir al Cabildo que paralice el proyecto), anuncia que «acogeremos en Candelaria la parada prevista en el proyecto que ya se ha elaborado, integrándola en el modelo de desarrollo urbano», si el Cabildo opta por continuar con el ferrocarril.

El santiagués Emilio Navarro (PP) lidera en la isla un partido que defiende a ultranza construir este tren. «No podemos seguir perdiendo más tiempo» para poner en marcha esta obra. «Lo que Pedro Martín ve como un gasto, para nosotros es una inversión», dijo al recordar que hay en juego 2.500 millones de fondos europeos para Tenerife. «No solucionará todos los problemas de movilidad, pero sí muchos», sostuvo.

En el Valle de Güímar, Juan Ramón Martín (AIArafo o CC) y el güimarero Gustavo Pérez (CC) se muestran a favor del tren del Sur, pero estiman mejorable el proyecto en la comarca. El alcalde arafero considera «impepinable» que haya una parada en el Polígono Industrial, «no importa en suelo de qué municipio» y crear una red de transporte público para conectarla con los tres de la zona. Por tanto, «sí, mejorando el proyecto». Pérez dice también que sí, pero «lo urgente es resolver la saturación que registra ya el enlace del Polígono».

Aún en el Sureste, «los ciudadanos de Fasnia se verían beneficiados, siempre y cuando se estableciera aquí una parada». Su alcalde, Damián Pérez (PSOE), lo define como una «reivindicación justa» porque, recuerda, se proyectan las cocheras del tren en una zona de posible expansión del municipio. Entre las repercusiones que tiene tal planificación, «propietarios que se quedan sin sus fincas o vivienda, en algún caso, con otras consecuencias más complejas al no poder vender o estar pendientes de una expropiación que nunca llega».

En Abona, Sebastián Martín (Primero Arico) no varía su posición: «Hay que impulsar el transporte público, deben existir líneas de transporte público que comuniquen nuestros barrios con la autopista, es preciso recuperar el proyecto Tuwawa y que existan paradas del tren en nuestro municipio, ahora mismo no previstas en el proyecto. Con el cumplimiento de todas estas condiciones, decimos sí al tren». Y punto.

«Nosotros apostamos por el tren del Sur porque puede servir como alternativa en el transporte público, pero debe complementarse. Lo que no sirve es construir más carreteras», dice José Domingo Regalado (CC), desde Granadilla de Abona, mientras Arturo González (CC), en San Miguel de Abona, explica que «es una oportunidad única que si, además, se financia con fondos europeos, no habría excusa para su no implantación, porque es medioambientalmente sostenible. Estamos a favor, sobre todo del trazado de San Isidro a Playa de Las Américas».

Inamovible se muestra José Julián Mena (PSOE). El alcalde de Arona insiste en que la prioridad es el Hospital del Sur y las obras en carreteras. «El tren tardará décadas» en ser una realidad. Su compañero de partido y homólogo adejero, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), incide en que «en este momento, el tren del Sur no es una prioridad ni para la Isla ni para la comarca». Línea que sigue Josefa Mesa (PSOE), alcaldesa de Guía de Isora, para quien «lo primero es liberar el tráfico en los conocidos puntos negros de Tenerife, con actuaciones en la TF-5 y el cierre del Anillo Insular».