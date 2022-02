Torres muestra su «total apoyo» a Julio Pérez y pide «máximo respeto» a la Justicia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó ayer su «total apoyo» al portavoz y consejero de Justicia del Gobierno regional, Julio Pérez, después de que la jueza del juzgado de instrucción número 5 de Santa de Tenerife haya abierto una investigación por los indicios de corrupción –prevaricación y malversación de fondos públicos– en la compra de dos terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife por parte del Cabildo tinerfeño en 2012. En este caso, Pérez está entre los diez denunciados al votar a favor de esta operación inmobiliaria en 2011, cuando era vicealcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz.

«No acostumbro a opinar sobre procesos judiciales y en estos momentos el asunto está en manos de la justicia, por lo que hay respetarla», señaló el presidente canario en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Además del socialista Julio Pérez, en el caso Geneto figura también como denunciado otro cargo del Gobierno canario: José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria. Junto a Pérez y Delgado también son investigados dos expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (ambos de Coalición Canaria).

La jueza Luz Casañas apunta, en el auto por el que abre las diligencias judiciales, el posible carácter delictivo de una operación que se remonta a hace 10 años, cuando los consejeros de la Parque Científico y Tecnológico, empresa pública dependiente del Cabildo, aprobaron en cuatro consejos la adquisición con dinero público –18,9 millones– de los dos solares de la ciudad deportiva de Geneto, en La Laguna, de 30.700 metros cuadrados, con el pretexto de construir allí un centro tecnológico. Entre esos consejeros se encuentra Julio Pérez.

La magistrada expone que la compra «no se justifica desde el punto de vista de la idoneidad» pues se aprobó cuando ya se sabía que esos terrenos no iban a acoger el centro científico, sino que este se iba a construir –de hecho se construye en este momento– en Cuevas Blancas, Santa Cruz de Tenerife. Además, Luz Casañas considera que el caso Geneto incumple la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas porque el precio «no se corresponde con el de mercado». Según detalló la Fiscalía en una denuncia de enero, admitida ahora por la jueza y que la ha llevado a abrir el procedimiento judicial, el Cabildo compró estos terrenos a un precio superior al real al basarse en una tasación que utilizó precios de zonas urbanas del centro de Santa Cruz, cuando los 30.700 metros cuadrados sobre los que orbita este caso se encuentran en Geneto, a las afueras de La Laguna, una zona mucho más barata. Esta tasación, añade la magistrada, habría además «caducado al tiempo de ser otorgada». La operación, según concluye la jueza, «habría causado un grave perjuicio económico» a Parque Científico y Tecnológico que «la habría llevado a una situación de desequilibrio financiero y a precisar aportación de recursos externos».

El presidente canario indicó ayer que Julio Pérez «ya ha dado» su explicación y que «ahí están las actas» del último de los cuatro consejos que ahora indaga la justicia, celebrado el 28 de diciembre de 2011, en el que el portavoz del Gobierno de Canarias votó a favor de la operación. «Tiene total apoyo del presidente del Gobierno de Canarias porque, además, tenemos un código ético que es bastante claro y Julio Pérez, José Luis Delgado y otros compañeros en otras causas están siendo llamados por la justicia y van a aclarar lo que sea necesario», dejó claro Ángel Víctor Torres.

Julio Pérez ha admitido que participó en uno de los consejos de administración de la empresa Parque Científico y Tecnológico que aprobaron la operación de Geneto. Aclaró sin embargo que delegó su voto en otro miembro socialista de aquel consejo, José Luis Delgado, en aquel entonces consejero insular de Carreteras. «Delegar no hace responsable al delegante de los actos del delegado», aclara Julio Pérez. «Antes de irme, me dijeron que en aquel consejo no se iba a acordar la adquisición, sino solo se iba a informar al consejo, por lo que se puede suponer que el voto no sería usado para acordar la adquisición», detalla Pérez, que traspasó de esta manera la responsabilidad de su voto de aquella reunión a Delgado.

La Fiscalía y ahora la jueza entienden que aunque fuera delegado, Julio Pérez votó a favor, lo que supone su apoyo a la operación urbanística en la que el Ministerio Público observa irregularidades urbanísticas. De ahí que figure entre los querellados. El responsable de la Consejería de Justicia no solo asistió a ese consejo de administración. También intervino en el punto relacionado con la adquisición de los solares de Geneto antes de irse y delegar en Delgado. Él mismo lo reconoció ayer: «Dije que si los terrenos eran para reserva universitaria [una idea que terminó desechándose en ese mismo consejo por imposibilidad de la ordenación urbanística], lo adecuado era que se adquirieran directamente por el Cabildo».