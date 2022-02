El Hotel Hacienda del Conde, en Buenavista del Norte, se ha presentado este sábado 12 de febrero de 2022 como el primer hotel en España de la marca The Meliá Collection. Se trata de una apuesta de Meliá Hotels International por hoteles singulares de lujo, con los que la compañía da un paso más en su estrategia de diferenciación y de posicionamiento en el segmento de máxima calidad. Esta marca es «un claro ejemplo de cómo la tendencia revela la creciente preferencia por el consumo de marcas y experiencias que estimulan la autenticidad y el significado del viaje, y en donde se potencia el descubrimiento y la autenticidad del destino», destaca Meliá.

El acto de este sábado contó con la asistencia de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y la consejera de Educacion, Juventud, Deportes y Museos del Cabildo Insular de Tenerife, Concepción Rivero.

Este cinco estrellas gran lujo del norte de Tenerife está ubicado en una hacienda canaria de más de 250 años de antigüedad, en Isla Baja. Es un establecimiento sólo para adultos, orientado al bienestar, que alberga 117 junior suites y suites distribuidas en diferentes edificios y alturas que recuerdan a un pueblo con la arquitectura de las casas solariegas tradicionales.

Construido dentro de la que fuera finca y hogar del Conde de Siete Fuentes, que en su momento fue base de la riqueza agrícola del municipio y ahora es parte de un espacio protegido. El hotel ofrece «espacios que estimulan la conexión mental y espiritual con actividades de bienestar, rituales de agua, tratamientos corporales para mimar los sentidos y exclusivas experiencias wellness con una completa carta de tratamientos en las ocho cabinas y circuito de aguas de su YHI Spa, así como con el exclusivo programa 360, Signature Wellness Program designed by SUDA Experience, de entrenamiento integral de cuerpo y mente».

Con el foco puesto en ser escaparate de una de las zonas más bellas y, a su vez, más desconocidas por el viajero, el hotel promueve experiencias que invitan a sumergirse en la cultura, la naturaleza y la historia de la isla, y de Buenavista del Norte y la Isla Baja. A través de rutas en bicicleta y senderismo o excursiones en barco y paseos a caballo, Hacienda del Conde se posiciona como destino Exclusive Leisure, orientado al bienestar y basado en un entorno natural privilegiado.

En el plano gastronómico, el restaurante de alta cocina y vanguardia Salazar, así como El Pándano Pool Bar, La Tasca y Buenavista, promueven el producto kilómetro cero y los platos saludables, además de recetas que incorporan sabores del mundo.

Buenavista Golf, un campo diseñado por Severiano Ballesteros, es el lugar ideal para los aficionados que buscan una verdadera experiencia de golf en contacto con la naturaleza. Tiene 18 hoyos, con par 72 y una longitud de seis kilómetros. Algunos de esos hoyos están tan cerca de la costa que dan al jugador la sensación de golpear la bola directamente hacia el océano. Completa la oferta su campo de croquet, en el que tiene sede el Tenerife Club de Croquet.

La colaboración entre el Hotel Hacienda del Conde y el Cabildo de Tenerife ha puesto en valor a los artistas locales del colectivo Merkarte, jóvenes que han realizado obras personalizadas para las habitaciones de todo el resort inspiradas en la flora canaria, y que este sábado también han presentado en una exposición colectiva que podrá visitar en el establecimiento hotelerose hasta el 12 de marzo de 2022.

El Hotel Maison Colbert y el Hotel Villa Marquis, en París; el Meliá Serengeti Lodge, en Tanzania; el Hotel London Kensington, en Londres, y el Meliá Desert Palm, en Dubai, completan la lista de esta selección de hoteles singulares de lujo en la que ahora también aparece el Hotel Hacienda del Conde, en Buenavista del Norte.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca, Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá.