División entre los empresarios a la hora de valorar la prioridad del tren del Sur

Colectivos empresariales de la comarca no rechazan la construcción del tren del Sur, pero sí consideran que no es la prioridad en este momento. En contraposición, patronales supramunicipales entienden que es muy necesario y una parte importante de la solución al problema de movilidad que padece la Isla.

Jorge Marichal, el presidente de Ashotel, recuerda que los técnicos ven en el transporte público esa solución, «y el que mejor funciona en territorios como el canario es el guiado, de ahí que no se entienda por qué se le da tantas vueltas». Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se planteó esta infraestructura, reprocha que «nos perdamos en estudios y proyectos mientras otras Islas nos adelantan por la derecha y por la izquierda».

Lo que sucede con el ferrocarril al Sur es otro ejemplo de que «estamos perdiendo el tren del desarrollo». Como empresario y vecino de la comarca, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña y española entiende que su realización «no tiene que ver solo con la sostenibilidad, sino con la calidad de vida. Hora y media en atascos por la mañana y por la tarde no nos hace ser más felices». Demanda de los responsables políticos «que se pongan a hacer obras, que lo necesario son infraestructuras». De no ser así, vaticina que la «situación caótica» en la que lleva inmersa la movilidad en Tenerife perdurará la próxima década.

En el Sur se señala al tráfico como uno de los problemas más graves. Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales (CEST) apunta que llevan siete años reclamando medidas «sin solución encaminada, ni proyectada ni en ejecución». En consecuencia, se posiciona a favor de construir el tren «si se recibe la totalidad de los fondos de Europa y del Gobierno español, como ha ocurrido con todas las infraestructruras ferroviarias del país». En el Círculo «estamos a favor, pero para el CEST no es una prioridad».

Solución cuestionada

Antonio Luis González, que preside la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Arona (AECP Arona), coincide en cuestionar la urgencia de esta obra. El carácter finalista de los fondos europeos le lleva a advertir que «si no se hace el tren, no hay dinero». Valora el aspecto medioambiental del transporte guiado y apuesta por él «si contribuye a generar economía en el Sur». Sin embargo, «no lo vemos como solución a la situación del tráfico». En lo práctico, apunta que «el tren no puede ir parando por todos los altares. Un recorrido que supere los 40 minutos hará que la gente siga utilizando el coche». Conclusión: Estamos a favor, pero no es prioritario.

Alberto Villalobos, presidente de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), expresa un «sí contundente». Sostiene que «es una infraestructura estratégica para el desarrollo de la Isla por los múltiples beneficios para la ciudadanía y todas las economías que generaría». Con la premisa de que «sería una excelente alternativa, también sostenible desde el punto de vista medioambiental», Villalobos entiende que palía «el desmesurado y creciente tráfico de vehículos privados que sufren las carreteras tinerfeñas y, en concreto, la autopista del Sur. Un problema que resulta agobiante».

En su análisis introduce, como una de las consecuencias positivas, «el volumen de inversión brutal que atraería para Tenerife y, por tanto, la generación de riqueza y empleo». Por ello, aboga por la implantación del tren. Concluye llamando a la unidad de administraciones públicas, partidos políticos, organizaciones sindicales y ciudadanas «por la prosperidad y desarrollo de la Isla».