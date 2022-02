«Las administraciones tienen que tratar mucho mejor a Granadilla de Abona»

Defensor firme del tren del Sur, pero no del puerto; percibe que la terminal del aeropuerto «es una oportunidad perdida», reclama voluntad política para darle a la comarca el hospital que necesita y advierte de que el tercer carril de la autopista no tiene sentido si no se incluye a San Isidro. El alcalde tiene muchos proyectos «en marcha» y reivindica lo que le corresponde al municipio en educación y sanidad, sobre todo.