El Circuito Insular del Motor de Tenerife recibe el aval de las dos federaciones internacionales

Las certificaciones del denominado formalmente Parque Internacional del Motor de Tenerife se concretaron el pasado junio, en el caso de la Federación Internacional de Motociclismo, y en diciembre, la de Automovilismo. Ambas introdujeron muchas modificaciones en el proyecto en cuestiones como radios de curvatura, entrada a boxes, velocidades de las escapatorias, número de barreras de neumáticos, longitudes y materiales, entre otras cuestiones. Su inclusión forma parte del "trabajo sordo" desarrollado por Carreteras del Cabildo durante los últimos dos años, sostiene el consejero, quien destaca la labor de la empresa especializada SCT International Motorsport SL, contratada para culminar esta homologación.

El proyecto que hoy entrega Gestur, cuya homologación adelantó el programa Cronómetro cero de Canal 4 Televisión, se ajusta a las normas que regirán en las competiciones a partir del año 2023, lo que supone que "nos adelantamos a los requisitos que tendrán que poner en marcha los circuitos a partir del año próximo".

Con la recepción hoy del proyecto, comienza el proceso de elaboración del pliego de condiciones para licitar, el próximo mes, la primera de las 11 fases en que se divide la obra, incluyendo ambos accesos. De hecho, la primera convocatoria contempla la conclusión del acceso norte, así como las canalizaciones de los barrancos y pluviales de la zona, además de la pista del Circuito, que requiere una inversión de 30 millones de euros.

Pero este año habrá una segunda licitación vinculada a esta infraestructura. Se convocará entre mayo y junio y se referirá al paddock o la zona reservada a los equipos participantes en las pruebas que se celebren, la infraestructura hidráulica (depuración y abastecimiento, entre otras) así como los boxes, garajes y gradas, que configuran la primera fase del edificio del complejo.

Arriaga aclara que el Gobierno del Cabildo de Tenerife "quiere" tener el Circuito Insular del Motor "homolgado para la máxima categoría", es decir, para celebrar grandes premios de Fómula 1 y Motociclismo. Eso pasa "por una apuesta económica muy fuerte que no nos planteamos en este momento", puntualiza. Incide en que "ese no es el propósito".

El vicepresidente insular sitúa el objetivo, a corto plazo, en "dar respuesta a las necesidades del mundo del motor en Teneirfe, que lleva muchos años esperando". Defiende esta inversión al explicar que el Cabildo ha invertido "en todos los deportes, salvo en instalaciones para el mundo del motor, aunque mueve mucha afición y genera mucha economía".

El consejero insular de Carreteras enfatiza que "lo prioritario" es que el recinto sea utilizado para competiciones locales, nacionales "y alguna que otra internacional". Para ello, trabajan "de la mano" con las federaciones canaria e insular. Un paso más allá, recuerda que ya presentó el proyecto definitivo a la Federación Española de Automovilismo en Fitur, "con buena acogida y disposición". "El Circuito empezará con competiciones de Tenerife y se incluirán entrenamientos y otras pruebas externas poco a poco", resalta Arriaga, quien destaca el hecho de que el de Atogo "es uno de los pocos (tres, tal vez) circuitos del mundo homologado para competiciones de coches y de motos. Eso le da mucha versatilidad".

El Cabildo afronta la puesta en marcha de este proyecto, pero proyecta el Parque Internacional del Motor, que se configura como la parte superior del Circuito y está incluido en un plan de actuación territorial. Este planeamiento contempla la instalación de industrias y actividades relacionadas con este sector: consecionarios, repuestos, talleres de mecánica, chapa y pintura... Formará parte del complejo deportivo como una segunda fase para, mediante la fórmula de la encomienda, promover la gestión del Circuito Insular del Motor y la construcción y explotación del propio Parque Internacional del Motor. Todo ello por un periodo sin determinar, pero superior a los 20 años. Enrique Arriaga concluye poniendo de relieve que "hablamos de realidades, que es lo que la gente espera desde 1989".

El 30 de octubre de 1990, el Cabildo de Tenerife y la empresa T.N., de Barcelona, firmaron el acuerdo para la redacción del proyecto del circuito de Tenerife. La misma que intervino en un circuito de Albacete y el de Montmeló. Además del presidente insular, Adán Martín, asistieron el consejero de Deportes, Paulino Rivero, así como José Miguel Báez y Tomás Gimeno, presidente y vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, respectivamente. Durante los últimos cuatro años del siglo pasado (desde 1997 a 2000) fue cuando la misma empresa elaboró el proyecto tinerfeño, pero ese no será el que se haga finalmente. El 25 de marzo de 1995, el expediente del Centro de Deportes del Motor (su primer nombre) fue iniciado por el Cabildo, procediéndose a la aprobación definitiva por el Pleno el 12 de marzo de 2008. No sería hasta el 18 de mayo de 2015 cuando el Cabildo adjudicaría la obra a la empresa Kiti Trans SLU, que puso la primera piedra el 28 de octubre del año siguiente. Casi once meses después, en junio de 2017, los trabajos quedaron paralizados y la Corporación se vio obligada a rescindir el contrato con la empresa. Con el nuevo mandato, en octubre comenzaron de 2020 las obras del acceso Norte mientras se esperaba ultimar el proyecto.