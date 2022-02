El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Orotava denuncia la falta de transparencia de Coalición Canaria en el proceso de puesta en marcha de las obras de asfaltado del tramo de la TF-21. El PSOE considera que el Grupo de Gobierno no ha sido claro a la hora de trasladar la información a los partidos de la oposición y recalca que en ningún momento se puso sobre la mesa los datos de la desaparición o traslado de más de 20 árboles que existen en la vía afectada por las obras.

Los socialistas señalan que esta es una obra del Cabildo de Tenerife de la que se viene hablando desde hace bastante tiempo, presupuestada en torno a 1,5 millones de euros, y prevista para ejecutar antes de finalizar el año 2021: "La información de la que siempre dispusimos en el grupo socialista –señalan- hablaba de una obra de asfaltado desde Santa Úrsula hasta La Orotava, en concreto hasta el Recodo".

El PSOE muestra su asombro cuando ahora, en febrero de 2022 en el inicio de los trabajos, se habla de que ese asfaltado, ese proyecto, contempla la desaparición de más de 20 árboles, incluida una araucaria que está en el paseo del mismo nombre. Árboles muy antiguos, muy viejos, de esos que consideramos de toda la vida, y que forman parte del paisaje norteño desde siempre. Además, contempla otros aspectos de mejora y seguridad de la vía.

"No entendemos cómo nunca se hizo mención a estos efectos secundarios de esa necesaria y esperada obra. No sabemos por qué el grupo de gobierno de CC no explicó este tema en las comisiones respectivas para, entre todos, opinar y buscar soluciones. Tampoco entendemos cómo se dio el visto bueno a este proyecto desde la oficina técnica municipal, sin el menor reparo".

En este sentido, el PSOE denuncia que es ahora, con la obra licitada, adjudicada y a punto de empezar, cuando se destapa todo, como un hecho consumado: "Sin embargo, se ofrecen soluciones inmediatas, 'mágicas', que antes no se vieron. No se tala la araucaria y se trasplantan los árboles a otra zona del municipio".

El grupo municipal socialista quiere dejar claro que esta obra es necesaria e importante para mejorar una vía tan utilizada por miles de usuarios, pero al tiempo señala que se deben combinar esas mejoras con la protección del entorno vegetal que forma parte del paisaje desde hace muchísimos años: "No sabemos si la única solución posible es trasplantar esos árboles, algunos de los cuales dudamos que sobrevivan al cambio".

Para el PSOE, "estos aspectos hay que estudiarlos previamente y buscar la mejor solución, dando la posibilidad de que todos y todas participemos. Y, esto, una vez más, no ha sido así. Se destapa todo al final, con hechos ya consumados. Es indudable que la seguridad vial y peatonal es lo prioritario, pero también lo es que esta obra del Cabildo se podía haber estudiado y negociado mejor".