Ciudadanos plantea que el tren del Sur sea considerado de interés general

Enrique Arriaga quiere que el tren del Sur forme parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Para ello, reclama el apoyo del Pleno del Cabildo a la propuesta que en tal sentido defenderá en la sesión ordinaria a celebrar mañana. Si el Gobierno central atiende esta petición, el portavoz en la Corporación insular de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga, asegura que la ejecución del proyecto y la Isla se beneficiarán de financiación estatal y europea.

Arriaga pide a todos los grupos políticos «dejar a un lado los intereses partidistas y unirnos para reclamar lo que en justicia corresponde a Tenerife, la inclusión de la Isla en la partida de inversiones más importante del Estado». Demanda de las cuatro fuerzas restantes representadas en el Pleno (PSOE, CC, PP y Sí Podemos Canarias) «que lo hagan por los habitantes de la Isla y para poner a Tenerife en marcha, colocándola en el lugar que le corresponde».

Conocedor de la materia como consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga insiste en que, para poder terminar con los graves problemas de movilidad que se registran en la Isla, «no solo hay que mejorar el estado de la red viaria de Tenerife, incorporarles carriles Bus-Vao y terminar el Anillo Insular». A su juicio, «es imprescindible la implantación del tren del Sur, un transporte público rápido que venga a dar respuesta a una demanda histórica de la población».

El también vicepresidente de la Institución insular adelanta que Ciudadanos presentará una moción similar en el Cabildo de Gran Canaria, al tiempo que exigirá al Gobierno de Canarias que las apoye y que «acaben con el agravio comparativo que supone que el Archipiélago sea el único territorio autonómico español en el que el Estado no invierte en materia de ferrocarriles, cuando existen proyectos listos para su ejecución», sostiene el líder regional de la formación naranja. En esa línea, recuerda que Canarias y, por ende, Tenerife han estado tradicionalmente ausentes en el reparto de inversiones ferroviarias, «lo que supone un grave perjuicio para la movilidad». Con ese escenario, Arriaga pide «que un canario tenga el mismo derecho que un vasco o un madrileño a beneficiarse de la Red Ferroviaria de Interés Regional, la mayor partida en inversiones del Estado».

Enrique Arriaga asegura ahora que «es imprescindible la implantación» de la línea ferroviaria proyectada hasta Costa Adeje

Tenerife cuenta con un proyecto para el tren del Sur, un transporte medioambientalmente sostenible, limpio y eficiente, que paliaría los graves problemas de movilidad que existen en el sur de la Isla, concluye Cs su comunicado.

En octubre de 2020, Arriaga aseguraba que el tren del Sur «no es una prioridad, pero sí una oportunidad», en sintonía con su socio, el PSOE, que condiciona esta obra a que el Cabildo no aporte «ni un euro» y, por tanto, la financien las administraciones suprainsulares. Europa devuelve esta infraestructura a la vida política de la Isla al abrir la posibilidad de aportar recursos finalistas para su construcción. El pasado noviembre, confirmó al Pleno que el Cabildo renuncia a 5 millones del Estado para la planificación de los trenes porque no van a seguir destinando dinero finalista a proyectos que no tienen la financiación comprometida ni consenso social y político.