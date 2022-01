Seis entidades reciben el IV Premio de Prácticas turísticas sostenibles

El Cabildo, a través del área insular de Turismo que dirige Laura Castro, ha distinguido a los seis ganadores de la cuarta edición del concurso Prácticas Turísticas Sostenibles. La iniciativa reconoce el buen hacer en materia de sostenibilidad de empresas y entidades públicas o privadas. A la convocatoria del concurso en 2021 se presentaron 23 proyectos. Los galardonados han sido Parque Estelar Starlight Camino Barranco Badajoz, los Ayuntamientos de Candelaria y Tegueste, el Complejo Santa Bárbara Golf and Ocean Club, Teleférico del Teide y el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar. La entrega de premios ha tenido lugar en el marco del acto Tenerife ADN Sostenible, celebrado en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA). Laura Castro ha incidido en el papel de la sostenibilidad en la estrategia de Tenerife como destino y en la importancia de implicar al máximo de entidades para consolidar un nuevo modelo de desarrollo con equilibrio entre la experiencia turística de calidad y la conservación de los recursos.

«Gracias al trabajo conjunto de Turismo de Tenerife y los Centros de Iniciativas y Turismo (CIT), hemos conseguido que cada vez más empresas reciban nociones de sostenibilidad», valora Castro. Añade: «Se ven asesoradas y apoyadas por el destino para sumarse a iniciativas que agregan valor a la oferta turística». Castro ha anunciado que ya son 300 las empresas de la Isla adheridas a la plataforma Biosphere Sustainable, para «avanzar en el modelo turístico de desarrollo sostenible». Ha recordado que «este trabajo parte de la certificación conseguida el año pasado como Destino Biosphere», cuya estrategia está alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Plan de acción

Castro ha incidido en el plan de acción para impulsar un turismo «respetuoso con el entorno y comprometido desde el punto de vista medioambiental, social y cultural». Ha insistido en «un desarrollo sostenible homogéneo, independientemente del tamaño o peso de la empresa». Una de las prioridades de Turismo de Tenerife, cuyo consejero delegado es David Pérez, pasa por reconocer cada año a aquellas entidades que destacan en este proceso como una manera de incentivar y motivar.

En Mejor práctica sostenible en administraciones locales se distingue al proyecto Candelaria, sabor y tradición, impulsado por el ayuntamiento para la promoción como destino gastronómico. Dentro de Turismo sostenible en la naturaleza, el galardón va a la Reserva Natural del Cielo y de la Tierra del Parque Estelar Starlight Camino Barranco de Badajoz. Está dirigida a proteger, preservar y conservar la naturaleza. El premio a Alojamientos turísticos se concede a la propuesta We are Water - Hagamos un Trato, del complejo Santa Barbara Golf and Ocean Club. Una campaña destinada a promover el ahorro de agua y su uso racional. La Mejor práctica sostenible general se concede a dos entidades. Al Parque Etnográfico Pirámides de Güímar por el desarrollo del Jardín Sostenible, y al municipioo de Tegueste por el Tegueste Biofest, festival multidisciplinar con un modelo de turismo sostenible. La Mejor práctica innovadora recae en Motor de reservas de Volcano Teide Experience y Camino Barranco de Masca de Teleférico del Pico del Teide SA. Consiste en un sistema de reservas web para una visita más sostenible.