Educación no considera prioritario construir otro colegio en Arico

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes entiende que «la construcción de un colegio nuevo en Arico no tiene carácter urgente». El motivo fundamental que argumenta el Gobierno de Canarias es que «la población escolar está atendida», es decir, que «las necesidades de escolarización en la zona están cubiertas». Desde el Ejecutivo regional se incide en que «no es urgente la construcción de este centro educativo».

Este pronunciamiento se produce un año después de que el Pleno del Ayuntamiento de Arico acordara, por unanimidad, ceder el suelo necesario para construir un colegio en Abades. Medida que respondía al requerimiento urgente que realizó la Consejería de Educación a la Corporación municipal. Una petición de suelo que Educación justifica asegurando que «se prevé que sea a medio y largo plazo», porque se trata de uno de los parámetros que se tiene en cuenta a la hora de planificar las actuaciones que se necesitan y/o demandan.

De hecho, en la Consejería de Educación de Canarias no hay constancia de que la construcción del colegio de Abades sea una petición de la población, según informa este departamento del Ejecutivo autonómico. En todo caso, puntualiza: «No es que se haya descartado, sino que no es una cuestión urgente. No existe una necesidad de atender a esa población a corto plazo; sí habrá que hacerlo en el futuro, pero por eso no está contemplado construir ese colegio en estos Presupuestos de la Comunidad Autónoma».

El 27 de enero del año pasado, el Pleno de Arico dio el visto bueno a la cesión de 12.000 metros cuadrados de suelo municipal a la Consejería de Educación para construir un colegio público en la localidad de Abades. Se trata del triple de la superficie que recaba el Ejecutivo regional para satisfacer esta demanda del municipio ariquero. Esta cesión de suelo «es el primer gran paso para transformar la situación escolar del municipio, promoviendo la mayor inversión en educación en décadas”, según dijo el alcalde, Sebastián Martín.

Lo confirmó el PSOE

Ese día, la portavoz socialista en el Consistorio ariquero, Olivia Delgado, informó de que la directora general de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa, María Candelaria González, le confirmó la solicitud de suelo para un nuevo colegio, medida «que es vital para el desarrollo de Arico», manifestó entonces la también senadora por Tenerife.

El espacio cedido por el Ayuntamiento de Arico para construir el nuevo colegio se encuentra en la Urbanización Caleta María Luisa, en la localidad costera de Abades. Se trata de la única parcela de titularidad pública que cumple con todas las características solicitadas y requisitos planteados por la Consejería de Educación, señalaba el gobierno municipal hace un año. Entre ellas cuestiones se requería contar con acceso rodado, disponibilidad de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica para ejecutar la obra, puntos de conexión de suministro eléctrico de baja tensión y telefonía y un mínimo de 4000 metros cuadrados.