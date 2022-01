El rostro de Italia en Tenerife se despide como cónsul honorario de su país. Silvio Pelizzolo deja el cargo después de casi dos décadas de tarea centrada, según su propio balance en «ayudar a resolver problemas». Pelizzolo cumple 19 años como embajador de la nación transalpina en la provincia este 2022. Será el último, a su pesar, porque la oficina de Santa Cruz, ubicada en el número 10 de la calle Cruz Verde, va a ser cerrada, si alguien no lo remedia, para centralizar en la oficina consular de Arona todos los trámites de la amplia colonia italiana en la Isla. Un funcionario de carrera –Gianluca Cappelli– le sustituirá. Si es posible suplir a alguien con un perfil así que ha sabido integrarse en la sociedad tinerfeña.

Hay un tono de cierta tristeza en el ya excónsul cuando recibe a este periódico en su último día, el pasado jueves. Prepara por la mañana el papeleo del traspaso y por la tarde acude al acto que cierra una larga etapa: el Homenaje a la Memoria del Holocausto en el Parlamento de Canarias. Reconoce que la noticia le ha causado «sorpresa» por inesperada. Seguirá en Tenerife, su hogar desde 1992, y en la que es su casa porque mantiene la actividad como representante de la Cámara de Comercio de Italia. Pero no será igual. Silvio quiere enviar un mensaje de «agradecimiento» a la sociedad tinerfeña. También recuerda a todos los paisanos que le han ayudado en su tarea. Y han sido muchos.

Cuando Silvio llegó a la Isla en 2004, la colonia italiana la formaban unas 2.000 personas. Hoy son más de 30.000, con una gran mayoría establecidos en el sur. Este empresario milanés, de 58 años, considera que lo que ha hecho se resume en desvivirse por «ayudar a sus compatriotas».

El consulado tiene su sede en la propia casa de Silvio. Apenas un pequeño escudo en la puerta recuerda la condición del inmueble. «Teníamos también la bandera», apunta, «pero hubo que quitarla» porque suponía un riesgo ante el cercano paso del tranvía. Por allí han pasado miles de italianos en estos años «para solucionar problemas». Trámites que Silvio ha resuelto en este tiempo. Los papeles, de pasaportes a cédulas o certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

5.000 repatriados

Pelizzolo valora con especial orgullo el desarrollo de los vuelos de repatriación de compatriotas que estaban de vacaciones en la Isla durante la pandemia. Fueron un total de 5.000 en 31 vuelos gracias al sistema Pelizzolo. Lo recuerda: «Lo que hacíamos era reunir el número necesario de personas, incluso llegados de las islas orientales, para llenar los chárter, contactar con las compañías y realizar los traslados a los aeropuertos de Milán y Roma». Considera que «salió todo muy bien e incluso dimos una buena imagen de Tenerife por cómo se desarrolló la operación».

Silvio indica que su mejor recuerdo ha sido «poder resolver problemas y recibir las gracias». El peor, no lo duda, «el derrumbe del edificio de Los Cristianos en el que murieron dos italianos».

El balance de este empresario milanés de 58 años es «muy positivo» porque, señala, «he conocido la sociedad tinerfeña y aportado mi granito de arena a la hora de ayudar a italianos y no italianos». Lo resume: «Este es un territorio fragmentado y la gente me pide soluciones no burocracia. Por eso facilitamos que la gente pueda viajar de vuelta a Italia con la resolución del papeleo. Esa es mi manera de actuar». Con proximidad a la gente y a las autoridades .

Silvio no ha cobrado nunca nada por desarrollar una tarea sin horario. De su bolsillo sufraga oficina y secretaria. Se considera «un buen gestor por formar un buen equipo». Se emociona al recordar a «mi secretaria Rosa Anna Ruggiero». Nacida en Caracas e ítalo-venezolana trabajó en el Consulado los últimos trece años hasta que falleció de Covid-19 el 17 de agosto 2021. Silvio apostilla: «Todavía muchos de los que tocan a la puerta preguntan por ella».

Una plataforma ha surgido para evitar el cierre del consulado en la capital e incluso el alcalde Bermúdez se ha dirigido a las autoridades italianas. Porque Silvio Pelizzolo ha contribuido con su trabajo a la promoción de la Isla, a su avance económico o al desarrollo de su puerto. Desde mediar para que un rodaje tuviera como escenario Tenerife a coordinar el servio a barcos que quedaron fondeados. Una tarea callada a destacar ahora, cuando el rostro de Italia en la Isla se despide.