La reconstrucción del PSOE

El Partido Socialista (PSOE) de El Rosario comienza una «nueva etapa». Así lo apunta Ángela Gil, que recientemente ha sido nombrada portavoz de esta formación política en el municipio. «Estamos en un proceso bastante avanzado de reconstrucción del partido; tenemos previsto darle un vuelco y rehacerlo con gente totalmente nueva con ganas e ilusión para trabajar», sostiene.

Gil, de 33 años y licenciada en Derecho, es actualmente concejala socialista en la oposición. «Esta etapa la veo llena de posibilidades y la afronto con muchísima ilusión», expresa. ¿Será la candidata en las próximas elecciones municipales? «Eso aún no lo sabemos. El partido, ahora en este año, tiene un proceso interno que debe respetarse y serán los afiliados los que lo decidan», afirma.

Este golpe de timón incluye autocrítica y perdón. «Este ha sido un partido que ha tenido épocas de luces y de sombras en este municipio, con sus errores y sus defectos», indica la nueva portavoz, antes de agregar: «No puedo empezar esta etapa con gente nueva sin pedir públicamente unas disculpas a todos los vecinos de este municipio en nombre de este partido por todos los errores cometidos en el pasado». Como se recordará, la gestión del PSOE en El Rosario derivó en condenas en dos sonados casos de corrupción: Varadero, tras pretender construir 1.000 viviendas en un espacio protegido, y Enchufes, surgido tras la contratación a dedo de 135 trabajadores municipales.

Ángela Gil Portavoz del PSOE - Portavoz del PSOE

«El partido no son solo siglas, sino que lo conformamos personas con ganas de que este municipio salga adelante, con ideas y proyectos totalmente viables. Tenemos un equipo nuevo que se dará a conocer a su debido momento», manifiesta Ángela Gil. «Puedo avanzar que el partido socialista en El Rosario va a vivir un vuelco y se va a transformar y con más unidad que nunca. Atrás han quedado las desuniones; estamos completamente unidos y con la finalidad de recuperar todo lo que se perdió», asegura.

Recuperar la confianza

La portavoz agradece la labor de quienes han trabajado hasta ahora por el partido y de su predecesor en el cargo, José Antonio Estévez, por darle la oportunidad y «pensar en el bien de este proyecto que debe surgir desde cero». Según explica, desde la formación tienen previsto «darle un aire completamente renovado al partido, recuperar la confianza de los vecinos, que es algo fundamental para nosotros, y ser referente a la hora de estar al lado de la gente y de atender a sus problemas».

«Llevamos dos años y medio visitando todos los núcleos del municipio de El Rosario y hablando con los vecinos, y seguiremos en ello y reuniéndonos», afirma Gil, que es natural de La Esperanza y que considera esa experiencia de recorrer el municipio como «una de las mejores y más bonitas» de su vida. Precisa que en adelante también se sentará «con otras instituciones, como el Cabildo de Tenerife, con consejeros del Gobierno de Canarias o con quien sea necesario».

«Tenemos previsto darle un vuelco a la formación con gente totalmente nueva»

¿Y cómo ve ahora mismo El Rosario? «En decadencia», responde. «Nos preocupa muchísimo que no se estén desarrollando acciones que son fundamentales para que El Rosario sea referente en el Área Metropolitana y que, debido a una política errática, no se está aprovechando la posición y los recursos que tenemos, que no son pocos», lamenta. «Vivimos actualmente el declive de zonas privilegiadas del litoral, como pueden ser Radazul y Tabaiba, y el abandono de Bocacangrejo y Varadero. Nos preocupan las medianías, que cuentan con un potencial altísimo, desde donde podemos promover el turismo, como es la zona de Machado, un enclave idóneo para ello y estamos desaprovechándolo», mantiene, antes de detenerse en problemas de seguridad ciudadana en el litoral.

«Zonas olvidadas»

Ángela Gil también menciona la situación de «zonas totalmente olvidadas, como una parte de Barranco Hondo, Los Toscales, Las Barreras…», e incorpora a su análisis «el declive que está sufriendo la agricultura y las nulas políticas que existen para incentivar el regreso al campo».

Asimismo, y entre los aspectos sobre los que discrepa de la actual gestión, refiere la «falta de democracia en los plenos» y «el gran desapego que está existiendo con nuestros vecinos, los cuales no están siendo escuchados por el grupo de gobierno, no están encontrando en la administración una vía que luche por ellos e intente darle solución a sus problemas». Y añade: «El político está aquí por y para el pueblo, para gestionar lo mejor posible sus recursos y no para imponer ideas».