CC critica «el retraso» en abonar las subvenciones a la ganadería de la Isla

Coalición Canaria solicita al Gobierno insular «que agilice el pago de las subvenciones destinadas a un sector ganadero en dificultades económicas». El consejero Antolín Bueno critica «el retraso» y las «promesas incumplidas» del responsable del área insular, Javier Parrilla.

Bueno califica la situación como «alarmante», con muchas explotaciones sin recursos económicos para alimentar a los animales. Añade que «el PSOE se dedica a dar titulares y anunciar lo que luego no cumple». Lo argumenta: «En abril del año pasado dijeron que las ayudas para gastos derivados de la alimentación de todas las especies serían las primeras en abonarse, pero la realidad es que no las han pagado». Sentencia: «Los animales no se alimentan de promesas y el precio del pienso sigue en un ascenso progresivo».

El consejero de CC señala que «la partida asciende a 1,3 millones de euros y la esperan más de 300 explotaciones». Bueno concluye: «El pasado septiembre, Parrilla volvió a decir que abonarían las subvenciones en breve, pero a mitad de enero aún no las han recibido. Los ganaderos no necesitan más promesas incumplidas, sino el dinero para poder comprar el alimento».