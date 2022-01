El alcalde portuense critica las “mezquinas y miserables mentiras de CC” sobre el presupuesto municipal

El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), lamenta “las formas de hacer política de Coalición Canaria” que, a su juicio, “de nuevo tergiversa y miente sin ningún tipo de escrúpulo sobre el presupuesto municipal”. Califica de “mezquinas y miserables” las supuestas “mentiras de CC”, y censura “la intención que ya no es oculta por parte de su portavoz y ex concejala de Cultura, Sandra Rodríguez, de querer comparar y enfrentar la inversión en Cultura con lo presupuestado en Servicios Sociales, además de tergiversar las cifras en un burdo intento de buscar el titular fácil y mentiroso”.

Para Marco González resulta “extremadamente grave desde todo punto de vista esta insensatez que muestra, una y otra vez, una irresponsable política que llegó a ser alcaldesa unos meses, por confrontar dos áreas tan sensibles para la sociedad portuense”. En un duro comunicado, el mandatario socialista se muestra indignado: “Me da mucha vergüenza ajena leer una y otra vez las declaraciones que se vierten desde la oposición tratando de poner en duda el trabajo que se viene haciendo desde el área de Cultura”.

El alcalde insiste en que todas las áreas municipales, incluida por supuesto el área de Derecho Social, “están suficientemente dotadas en el presupuesto municipal y que se seguirá trabajando desde el Ayuntamiento portuense para que, ante cualquier circunstancia que se pueda plantear y más en los duros tiempos que estamos viviendo desde hace dos años con la pandemia, puedan ser suplementados en tiempo y forma”.

“Lo que sí le pido a la oposición, y más concretamente a la que una vez fue alcaldesa y también responsable de Cultura, es que deje de hacer política mezquina y miserable utilizando como herramienta al sector de la Cultura de la ciudad que tiene el mismo derecho que los demás de ser contemplado en el presupuesto, estemos en tiempo de pandemia o no”, concluye González.

“Si lo que pone en duda es la financiación del Organismo Autónomo Local (OAL), que incluye a la Escuela de Música o el presupuesto del Museo Arqueológico, dos instituciones señeras de la ciudad, que lo diga abiertamente y así podremos mantener un debate público sobre si merece la pena que una ciudad como Puerto de la Cruz ofrezca estos servicios comunitarios a la ciudadanía”, remarca González.

"¿Con qué Sandra Rodríguez nos quedamos, con la que pide recortes o con la que pide que ayudemos al sector del Carnaval?” Marco González (PSOE) - Alcalde de Puerto de la Cruz

El líder socialista también le exige a la portavoz de CC, formación política que cuenta con dos concejales en el pleno municipal, que “practique la coherencia con respecto a las enmiendas al presupuesto, porque a la vez que pide que se recorte en Cultura o que no celebremos los eventos identitarios de esta ciudad, exige que subvencionemos a los grupos del carnaval. ¿Con qué Sandra Rodríguez nos quedamos, con la que pide recortes o con la que pide que ayudemos al sector del Carnaval?”, se pregunta el alcalde.

Marco González también recuerda a la portavoz nacionalista que “en su mandato al frente de Cultura, y en particular con el Festival Mueca, legó al municipio un desastre de gestión inoperante y de espaldas al sector que ha costado al municipio 120.000 euros de ingresos procedentes del Cabildo, que no se han podido recibir tanto en 2020 como en 2021, asumiendo en este ejercicio los 305.000 euros que costó el Festival en 2019, ya que la portavoz nacionalista no supo celebrarlo y tuvo que acudir en su auxilio la institución insular”.