Las trampas del ser humano suponen el principal factor de riesgo para las aves

Las trampas para ratas y ratones son una de las principales causas de daños en las aves de la Isla. El pegamento utilizado se adhiere a sus alas y les puede producir la muerte. Es una de las incidencias del factor humano en la fauna silvestre que se repite con otras especies salvajes protegidas como el murciélago. Todas ellas son atendidas en La Tahonilla, el Centro de Recuperación del Cabildo. Uno de sus veterinarios, Alejandro Suárez Pérez, desvela una paradoja: «Acabar con los roedores a través de esos sistemas supone hacerlo con sus principales depredadores, búhos y cernícalos. En el caso de los murciélagos es igual porque son eternos enemigos de los insectos y ayudan a eliminarlos».

Suárez explica que «esas trampas prohibidas para ratas atraen a las aves y las dañan como demuestra el dato de las 26 recuperadas en 2021». En cuanto a los murciélagos relata: «Hubo otro episodio hace poco en La Laguna con la captura de una docena de ejemplares de especie protegida. Como anécdota, en el Puerto de la Cruz una señora cogió a ocho tras poner pegamento en la azotea. Ignoraba que estaba prohibido. Eso no la exime pero hay que ser flexibles e informar más que sancionar». La excepción son «los habituales de las infracciones».

Un balance terrible sobre los rodenticidas: «El 98% de los cernícalos que tratamos tiene en su cuerpo metabolitos del producto y muchos mueren por eso».

Alejandro aclara: «Los urbanitas no se dan cuenta, pero también hay fauna en la ciudad». Sobre todo aves:cernícalos, búhos, aviuvillas, petirrojos, gorriones,... El veterinario incide: «Una trampa que utilice el pegamento es legal pero solo en sitios cerrados». Nunca en el exterior, precisamente por el posible daño a las especies silvestres. «Es un problema serio, más de lo que parece», sentencia.

Otro ejemplo: «Se matan lagartos en esta tierra con una gran facilidad. Como el murciélago, es un animal con mala fama. No sé por qué. Por desconocimiento o a posta es algo frecuente».

El veneno es otro problema porque «aquí se usa con toda naturalidad a causa de la tradición, está muy arraigado en la población. Y,además, venenos muy tóxicos, mucho más que los actuales que se han guardado y ya están absolutamente prohibidos». Al respecto valora: «En las últimas semanas ya han aparecido dos cuervos muertos a consecuencia de estas prácticas». El veneno se usa para matar gatos, el cuervo lo come y muere. Esto está recogido como un delito en el Código Penal.

Alejandro hace balance: «Recibimos de media al año 5.000 animales para recuperar. En 2021 fueron 3.400 aves y unos 2.000 de otras especies. Un 55% es devuelto al medio natural, ya que solo lo podemos hacer si el ejemplar está en perfectas condiciones. Llegan a veces muy mal, con heridas o fracturas ya irrecuperables».

Suárez da el ejemplo de la tortuga caretta caretta, «mal llamada boba», ya que son muchas las que llegan a La Tahonilla: «Todas están afectadas por la contaminación del mar y el cien por cien defecan plásticos». Añade que «en Gran Canaria varan casi siempre en la costa mientras que aquí, en Tenerife, al ser el litoral más abrupto lo normal es que la recoja algún barco, la lleve a puerto y nosotros la vamos a buscar». La consejera insular, Isabel García, resalta la llegada de estos animales marinos. En el centro se les recupera y luego las tortugas son liberadas y devueltas al medio. Este año tuvimos un caso muy interesante, el de un ejemplar que había perdido flotabilidad, y tras varios estudios clínicos en el centro se pudo intervenir y mejorar».

Lo que no va a buscar el personal de La Tahonilla son los mamíferos domésticos como gatos, perros o conejos. Pero el veterinario aclara: «Si nos los traen, atendemos y si es posible curamos a cualquier animal. A los gatos y los perros los derivamos a protectoras».

Los ejemplares accidentados llegan a La Tahonilla tras ser recogidos por los ciudadanos, cuerpos policiales u otras entidades colaboradoras. Los meses con más cantidad son mayo, junio y julio.

Suárez llegó a su puesto en mayo de 2021. Explica: «Soy de Gran Canaria y la plaza estaba sin cubrir; surgió la oportunidad y me vine. Es un trabajo muy bonito aunque la familia la tenga lejos». Propugna más que sanciones «campañas de concienciación» porque no se trataría de prohibir sino de informar. Lo une a su deseo de que «alguna vez no tengan sentido estos centros porque no entren animales dañados». Sobre todo por la mano del hombre.