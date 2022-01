La crisis del turismo y las bonificaciones fiscales bajan los ingresos de Arona en 10 millones

Las exenciones y bonificaciones de tasas e impuestos locales que ha aplicado el Gobierno municipal de Arona desde que se declaró la pandemia de la covid en marzo de 2020, unido a la merma de ingresos por la crisis económica derivada del parón del turismo y la restauración, han supuesto una disminución de la recaudación de en torno a diez millones de euros. Por este motivo, el grupo de gobierno aronero considera necesario «esperar a la liquidación de las cuentas municipales de 2021» para preparar los presupuestos de 2022. La concejala de Hacienda, Raquel García, aclara que «de presentarse un presupuesto ahora, habría que reflejar en las cuentas públicas esta disminución de la recaudación, lo cual supondría unos presupuestos anticíclicos, sin inversiones y que reducirían enormemente el margen de maniobra de Arona».

Con esta aclaración, el equipo de mando de Arona salió al paso ayer de las críticas del PP al empezar el Ayuntamiento el año 2022 sin un proyecto de presupuestos. Raquel García considera, en respuesta a los populares en el municipio y a su portavoz, Águeda Fumero, que «antes de defender precipitadamente la aprobación del nuevo presupuesto, en un escenario como el actual, de gran incertidumbre, lo más prudente es esperar a conocer la liquidación de las cuentas del año pasado para decidir la estrategia más rigurosa y beneficiosa para los vecinos de cara a los presupuestos de este año». La concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde ha pedido a la portavoz popular que «aclare si al mismo tiempo que pide un presupuesto está ofreciendo su apoyo o se trata de la misma práctica del resto del mandato, en el que exige cuestiones que luego no tiene ninguna intención de respaldar».

El Partido Popular aronero denuncia en un comunicado que «un año más, el gobierno local ha sido incapaz de aprobar un presupuesto para el próximo ejercicio económico». La portavoz, Águeda Fumero, asegura que «resulta desastroso para el municipio, puesto que el presupuesto es el principal documento del que dispone cualquier administración, en el que se reflejan las líneas estratégicas de trabajo de cara al siguiente año». Fumero resalta que «en medio de la peor crisis económica que recordamos, el gobierno aronero es incapaz de sacar unos presupuestos que respondan a las necesidades de los ciudadanos», algo que considera «verdaderamente preocupante», ya que «se trata de una situación que desvela la escasa aptitud que tiene este gobierno para garantizar que se gestionen adecuadamente los recursos públicos, de forma que se atienda de forma eficiente a los vecinos». «El hecho de tener, de nuevo, un presupuesto prorrogado, implica no disponer de partidas destinadas a la inversión pública, el impulso del empleo o la eficiencia de los Servicios Sociales en nuestro municipio, entre otras cuestiones», subrayó Fumero.

La edil de Hacienda insiste en que «hay que esperar a que se conozcan con exactitud los datos de la liquidación presupuestaria del ejercicio pasado para acertar en la toma de decisiones, buscando el enfoque que más beneficie al conjunto de los vecinos de Arona, para lo cual es necesario saber con claridad cuáles son las cifras de 2021 y no arrojar más incertidumbre al panorama actual». García precisa que «en estos momentos, la legislación vigente nos permite algo que no había ocurrido en años y que llevábamos mucho tiempo reclamando: el uso del remanente de tesorería, que en el caso de Arona es de 80 millones de euros». «Nuestra propuesta es que esos ahorros generados no sean para pagar intereses de las entidades financieras, sino que reviertan en la mejora del municipio. Y para que reviertan en la mejora del municipio es para lo cual hemos presentado a lo largo de todo el año modificaciones de crédito».

La responsable de Hacienda concluyó dejando claro que el PP y su portavoz «deberían evitar la actitud cínica que mantiene cuando pide un presupuesto e inversiones, hacen notas de prensa y realizan críticas sobre cuestiones del municipio para después votar sistemáticamente en el pleno en contra de todo aquello que ella misma ha exigido meses atrás, como si los vecinos no se dieran cuenta».