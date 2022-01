El plan de obras e inversiones de este año de San Miguel de Abona supera los 15,5 millones de euros

El de 2022 es un presupuesto que, un año más, congela la fiscalidad municipal, contemplando eximir o bonificar las tasas e impuestos atendiendo a las circunstancias de la pandemia, «siempre que la legislación lo permita, como ya se hizo en 2021».

El área cuenta con tres millones, la cuantía más alta de su historia. Emergencia social dispone de 348.500 euros; otros 925.000 corresponden a empleo y formación, con la previsión de contratar a 150 personas a través de los planes y convenios; las ayudas al estudio reciben 200.000 euros. Igualdad, mayores, asistencia a personas dependientes y aportaciones a colectivos sociales (se incorpora Atelsam) completan este capítulo.

Sin deuda financiera, con un Ayuntamiento «totalmente saneado que nos permitirá incorporar a este Presupuesto el remanente de tesorería», San Miguel reserva 14,5 millones para obras e inversiones definidas. El propósito es dinamizar la economía local y contribuir a rebajar el desempleo.

A los 14,5 millones de euros del remanente se suma más de un millón reflejado como inversiones. Se empleará en un con junto de obras ya diseñado y aprobado, del cual el año pasado se adjudicaron trabajos por valor de 6.400.000. Este año se reflejan 1,2 millones para acondicionar el litoral y accesos al mar en el frente costero Hoya del Gusanito; 6,7 millones se destinan a construir el Complejo Deportivo Llano del Camello (futura piscina municipal), la iluminación de los campos de fútbol Pedro Alonso Alayón (Aldea Blanca) y Paco Tejera (casco urbano), así como a la cubierta del terrero Tomas González Martín; 600.000 euros para urbanizar, repavimentar y el acerado de la calle Fermín Pérez (El Frontón) y la reurbanización del sector central de Guargacho.

A más de un millón asciende el gasto en el Centro de Mayores de Guargacho y en el recurso alojativo de los Maestros (Tamaide). Las inversiones suman 1,6 millones para adecuar el sistema de colectores en Llano del Camello y el depósito de agua potable en la zona baja; 260.000 euros se emplearán en dotar de accesibilidad itinerarios peatonales en Las Chafiras, Aldea Blanca y Las Zocas, el Centro social Polivalente en San Miguel Casco (Casa de La Juventud) y el Camino Agrícola La Hoya.

Mejora para la eficiencia y ahorro energético del alumbrado público en Cruz Ballena, Las Zocas y Tamaide, la instalación de placas fotovoltaicas en dependencias municipales y el suministro de farolas fotovoltaicas en Golf del Sur (1,4 millones); la adquisición de suelo patrimonial (600.000 euros); actuaciones en parques y jardines, el pavimento de los polideportivos de Guargacho y Jonay Risco Pérez, del mobiliario urbano y la compra de material deportivo y señalética (un millón) se incluyen en el listado de inversiones, que aumentará con fondos europeos a los que aspiran los proyectos para el saneamiento y abastecimiento de Guargacho y los colectores de aguas residuales de Chafiras-Llano del Camello, valorados en seis millones.

El PSOE critica el contenido y la actitud

El Grupo Municipal Socialista sostiene que el Presupuesto de San Miguel de Abona para 2022 «no genera empleo público, no responde a las demandas vecinales, no tiene en cuenta lo aportado por los partidos políticos a lo largo de 2021, no reconoce las propuestas y los acuerdos plenarios, repiten inversiones que se vienen arrastrando desde 2020. Por lo tanto, no se aprecia una buena gestión ni tampoco innovación». Critica que los grupos políticos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y PP) «fueron convocados con tan solo una semana de antelación», de lo que desprende que el gobierno (Coalición Canaria) «no facilita la labor del resto de la Corporación municipal». Los socialistas acusan al alcalde, Arturo González, de levantar la sesión «sin conceder el turno de réplica a la oposición, a pesar de que los tres partidos solicitaron, repetidas veces, su derecho a hacerlo». A juicio del PSOE, «estas formas de hacer política no participativa (...) pone de manifiesto que no solo no se escucha a los grupos políticos, sino que tampoco se tiene en cuenta a los vecinos que trasladan sus inquietudes a través de estos opciones políticas».