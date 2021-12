CC de Puerto de la Cruz reclama que se cumplan los acuerdos plenarios sobre el edificio Iders

El Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha exigido al Gobierno local de PSOE y ACP que se cumpla los acuerdos plenarios sobre el ruinoso e insalubre edificio Iders. Los nacionalistas solicitan que se hagan realidad los acuerdos que se convirtieron una moción institucional para resolver el problema humanitario del inmueble, “una situación que no deja de agravarse con incendios, conflictos con los vecinos de la zona y el creciente temor por el estado de deterioro del edificio”, advierte la exalcaldesa Sandra Rodríguez.

La también secretaria general local de CC de Puerto de la Cruz y portavoz municipal, Sandra Rodríguez, explica que “en diciembre de 2019 presentamos la primera propuesta de actuación con las personas sin hogar en el municipio. Un año después, una propuesta a modo de hoja de ruta para dar solución al problema humanitario que supone la situación de estas personas y, especialmente, de quienes viven en el edificio Iders”.

“Tras arremeter contra nuestro grupo nacionalista y contra mí como portavoz”, prosigue Rodríguez, “dos meses después, en el mes de febrero de este año, el Gobierno municipal de PSOE y ACP se vio obligado, por la presión ejercida desde Coalición Canaria y de los vecinos de la zona, a convertir esta propuesta en moción institucional y aprobarla por unanimidad en el pleno”. Sin embargo, la portavoz de CC denuncia que “estamos terminando el mes de diciembre de 2021 y no solo no se ha cumplido ninguno de los acuerdos contenidos en la propuesta aprobada, sino que además la situación cada vez es más grave, habiéndose producido hace poco un gran incendio que afectó a toda a planta baja del edificio, lo que no solamente constituye un grave peligro para la seguridad en la zona, sino que ha sumado un drama más a la situación de quienes viven en el edificio y que han perdido lo poco que tenían”.

"Los problemas de convivencia han tenido ya como resultado algún enfrentamiento entre los okupas y los vecinos” Sandra Rodríguez - Portavoz municipal de CC en Puerto de la Cruz

CC recuerda que a todo esto “hay que sumar la creciente preocupación de las comunidades de vecinos de la zona por la situación cada vez más ruinosa del inmueble y por los problemas de convivencia existentes y que han tenido ya como resultado algún enfrentamiento entre los okupas y los vecinos”, lamenta la edil nacionalista.

“Desde Coalición Canaria no podemos más que exigir al Gobierno municipal de PSOE y ACP que cumpla los acuerdos plenarios, que actúe de forma inmediata dando los pasos recogidos en la propuesta que hicieron suya y aprobaron como moción institucional para atender realmente a las personas que viven allí, para dar seguridad a la zona y tranquilidad a los vecinos y, sobre todo, para velar por la dignidad de quienes no tienen otro techo donde cobijarse que un edificio en ruinas cuya solución urbanística llegará antes o después, pero que no es el problema que hemos planteado y sobre el que exigimos que se actúe de forma inmediata”, sentencia Rodríguez.