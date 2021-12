El Cabildo de Tenerife anuncia 551 nuevas plazas sociosanitarias en Tenerife para 2022

El presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, anunciaba en el reciente pleno de presupuestos la creación de 551 nuevas plazas sociosanitarias en la Isla de Tenerife para 2022. La asistencia residencial, tanto para personas mayores como dependientes, es uno de los grandes objetos de controversia, además de arma arrojadiza, entre el equipo de gobierno insular y la oposición nacionalista.

El proceso de aprobación de las cuentas para el año que viene ha reabierto el debate. La lista de espera total supera las 7.100 personas, según ha reconocido el propio equipo de gobierno insular. Mientras el presidente Martín asegura que se han habilitado «más de 1.500» plazas durante el mandato, Carlos Alonso, portavoz de Coalición Canaria, lo resume en una frase: «En tres años no han creado ni una nueva». El nacionalista incluso ha invitado públicamente a Marián Franquet, la consejera de Acción Social, a «marcharse». Esta se ha defendido: «Hemos cumplido con las previstas en este mandato y con las que no impulsó Coalición Canaria en el anterior» ,

Pedro Martín insiste en que «el Cabildo ha creado 1.509 plazas de dependencia en dos años». Además pone en valor que «hemos puesto en marcha 749 de teleasistencia, algo que no existía». Ha anunciado, en este sentido, que en 2022 «crearemos 551 nuevas sociosanitarias que se unirán a las anteriores para recuperar parte de la labor que estaba pendiente de otros mandatos». Martín adelanta la construcción de un nuevo centro sociosanitario en Arico por 3,5 millones de euros, más otro ya en licitación en Santa Úrsula y un tercero a medio plazo en La Orotava.

El presidente ha valorado asimismo los 238.526.593 euros destinados el próximo ejercicio al IASS, un 9% más que el año pasado y un aumento del 24% respecto a 2020. La consejera Franquet ahonda en esta idea: «Hemos cumplido con las plazas que nos correspondían por el Convenio de Dependencia para este año y con las que no se crearon en el anterior mandato y dejaron pendiente (CC)». Añade otro argumento: «El largo proceso de la pandemia de la Covid-19 ha afectado a los centros sociosanitarios en cuanto a ingresos y en todo lo que tiene que ver con la protección de la salud de las personas». Defiende que «el IASS ha sido ejemplar en la gestión de la pandemia y lamento que desde CC no sean capaces de valorar la buena labor de sus profesionales».

En las antípodas

La visión desde CC es la contraria. Plantea Carlos Alonso que «el grupo de gobierno no ha creado ninguna plaza sociosanitaria nueva en los años al frente del Cabildo. Ni una sola cama». Insisten en que «la baja ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias es alarmante, al punto que no solo no han puesto en funcionamiento los proyectos que dejamos preparados en 2019, sino que han paralizado obras que ya se realizaban». Alonso señala: «Su única preocupación fue eliminar el programa Ansina para dejar a los mayores sin actividades en plena pandemia y despedir a sus más de 60 profesionales». Recuerda que «hay más de 7.000 personas que demandan una plaza sociosanitaria, pero las actuaciones del Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IASS) se encuentra paralizadas por la mala gestión de Pedro Martín y Marián Franquet.

Carlos Alonso enumera infraestructuras en obras como el CAM de La Cuesta o el edificio que promovía la Asociación de Familiares con Síndrome de Dawn «que están paradas». Y otras como la residencia de Guía de Isora, «terminada pero sin abrir». Reclama «iniciar de una vez proyectos ya redactados como los previstos en Añaza, Arona, Granadilla o Garachico».

7.100 personas.Es la cifra de la lista de espera en Tenerife por una plaza en un centro sociosanitario público. Así lo reconocía recientemente la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet.

Posible colapso

El colectivo sanitario Asamblea 7 Islas denunciaba hace unos días, a través de un escrito remitido al presidente del Gobierno de Canarias, «la grave situación que nos podemos encontrar porque cada vez son más las camas ocupadas en los hospitales públicos por pacientes sociosanitarios ante la falta de plazas en las residencias».

Apunta Asamblea 7 Islas que «no podemos tener camas hospitalarias ocupadas por pacientes que no necesitan asistencia sanitaria porque tiene sus consecuencias en los hospitales». Calculan que «hay unas 300 camas ocupadas en los hospitales por pacientes sociosanitarios declarados en desamparo o de los que sus familiares no pueden hacerse cargo».