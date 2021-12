PSOE y Cs reprochan al gobierno local que sea incapaz de gastar 50 millones

Los portavoces municipales de PSOE y Ciudadanos (Cs) en Granadilla de Abona, Jennifer Miranda y Adán García, respectivamente, critican «la inacción del gobierno local para gastar los casi 50 millones de euros del remanente municipal», lo que «se traduce en la falta de inversiones y peores servicios públicos».

Según los ediles, a la escasa ejecución presupuestaria del capítulo de inversión «se une la inejecución del remanente municipal». Apuntan que el gobierno de José Domingo Regalado «tiene más de 50 millones de euros sin utilizar». Estas cifras, han denunciado, «no tienen justificación de ningún tipo», porque «mientras las familias lo están pasando realmente mal, el gobierno municipal no es capaz de usar el remanente de tesorería, por lo que se dejan de hacer inversiones y crear empleo para los granadilleros».

Para Miranda y García «es realmente preocupante que superado el año 2021, CC y PP todavía no han llevado a pleno la modificación presupuestaria necesaria para poder usar este dinero. Dinero que no se ha podido invertir por la falta de capacidad del equipo de gobierno para gestionarlo», han insistido. Al respecto, han señalado que «es el único municipio de la comarca Sur que no ha aprobado su remanente» y han expresado que, «a pesar de que el alcalde saliera exigiendo en el año 2020 que el Estado autorizara el uso del remanente, después de más de un año desde que se aprobara su utilización, no ha empleado ni un solo euro».

Para Jennifer Miranda y Adán García, «lo más escandaloso es que no se ha tocado ni un céntimo de los casi 50 millones de euros del remanente que podían haber transformado los barrios de Granadilla de Abona, creando nuevas infraestructuras públicas y prestando más y mejores servicios». Los portavoces afirman que «son muchas las necesidades que hay en el municipio y que requieren actuaciones inmediatas».