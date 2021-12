Pedro Martín defiende el reparto «justo y equilibrado» del presupuesto del Cabildo de Tenerife

Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, defiende el «reparto justo y equilibrado» del presupuesto insular para el próximo ejercicio con «equidad en las inversiones» y el pensamiento puesto «en los más vulnerables». El grupo de gobierno anuncia con énfasis que «no se han tenido en cuenta colores políticos sino las necesidades de los municipios». A Martín, que espera hoy el refrendo del pleno, lo acompañaron ayer en el acto de presentación de las cuentas insulares del próximo año el vicepresidente y líder de Ciudadanos, Enrique Arriaga, y la consejera de Hacienda, Berta Pérez.

Las cuentas para 2022 en cuanto al presupuesto consolidado, que suma entidades y empresas públicas, ascienden a un global de 874.331.705 euros, lo cual supone un aumento de 32.162.594 (3,8%) con respecto a este año. La gestión de esta cantidad tiene tres grandes retos: la protección social, el fomento de empleo y el fortalecimiento del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). La declaración de intenciones pasa por reforzar la acción social desde el municipalismo hacia la Isla con el objetivo de activar el tejido productivo en medio de una crisis sanitaria que se mantiene como seria amenaza.

Pedro Martín explica que el aumento en algo más de 32 millones de euros de las cuentas para el año que viene tiene lugar en un contexto «marcado por la crisis económica, la situación de incertidumbre y una disminución de ingresos». Pese a ello, añade, «hemos mantenido como prioridad la redistribución de la economía desde el punto de vista territorial, teniendo en cuenta las necesidades de la Isla y no lo colores políticos, con programas que no se habían puesto en marcha en anteriores periodos de crisis».

Por su parte, Enrique Arriaga subraya que se trata del tercer presupuesto aprobado por el actual gobierno insular, «cuyo objetivo es la recuperación económica y del empleo, así como ayudar a los colectivos más vulnerables y las personas que más lo necesitan». De ahí que se destinen a la reactivación económica uno de cada cuatro euros de las cuentas insulares. Valora que «en un momento tan complicado como el que vive la Isla no nos podemos permitir que el Cabildo realice recortes en el presupuesto». Arriaga destaca el aumento del 20% de la partida destinada a becas.

Berta Pérez incide en que «se trata de un presupuesto equilibrado, tanto desde el punto de vista económico como territorial con el que seguimos creciendo». La consejera hace un repaso por las principales magnitudes del presupuesto y del contexto económico. Destaca el carácter anticíclico de las cuentas que, «pese a la crisis derivada de la pandemia de la covid-19, vuelven a crecer».

Programas.

Pedro Martín resalta programas de empleo o acción social que «nunca se habían puesto en marcha en el Cabildo» en crisis anteriores y «pactados a través de la Fecam». Respecto a los primeros señala la aportación de 18 millones de euros a los municipios más otros 11 millones a la acción social. A todo ello suma el presidente el nuevo Plan Insular de Cooperación Municipal y las «numerosas inversiones» para obras, infraestructuras y equipamientos públicos, para los que la Corporación insular invierte alrededor de 190 millones de euros. Para la ejecución de estas inversiones se va a solicitar un crédito de 70,3 millones de euros que supone en torno al 29% de la capacidad de endeudamiento de la institución. Una operación de equilibrio para dinamizar y activar la economía y garantizar que los gobiernos posteriores tengan capacidad sobrada para gestionar.

Áreas destacadas.

Destaca el refuerzo por tercer año consecutivo de las acciones de protección social y en especial el incremento en un 9% de las transferencias destinadas al IASS, con 238 millones de euros, con los que «vamos a seguir atendiendo la emergencia derivada del covid-19 y dotando de servicios a ámbitos especialmente sensibles, como la dependencia, que contará con 178 millones de euros», señaló el presidente. Pedro Martín anuncia, en este sentido, que en 2022 «crearemos 500 nuevas plazas sociosanitarias que se unirán a las 1.509 puestas en marcha en los últimos dos años para recuperar parte de la labor que estaba pendiente de otros mandatos». En Carreteras se van a invertir 59,3 millones en 50 actuaciones relacionadas con la conservación, el acondicionamiento y mejora del paisaje o en la descongestión del tráfico. Arriaga resume: «El actual gobierno insular ha puesto en marcha todas las actuaciones y obras necesarias para acabar con la congestión del tráfico». Otro área que incrementa su presupuesto es Cultura, con 29,8 millones de euros, un 8,6% más. La prioridad, según destaca Pedro Martín, es «potenciar a los municipios como verdaderos centros de la difusión de la cultura y abrir la cultura a los nuevos talentos».

Alcaldes ‘rebeldes’.

Pedro Martín abre un segundo bloque en la presentación de las cuentas al aludir a los alcaldes rebeldes frente a ellas –opuestos al reparto de las ayudas directas y las inversiones a los ayuntamientos y a la distribución partidista global a favor de los del PSOE– con el desglose de las inversiones ejecutadas en sus municipios. En el polígono de La Campana (El Rosario), en el Parque de Las Mesas y la playa de Valleseco (Santa Cruz) o en los centro sociosanitarios en Arico y Santa Úrsula. Cuestionado sobre las coacciones al alcalde de Tacoronte para no ir a una rueda de prensa de este grupo de ediles responde: «(Daniel Díaz) decide ponerse de acuerdo con CC en una estrategia de desgaste contra el Cabildo sin contar con su socio de gobierno, el Partido Socialista. No se puede ningunear a tu socio de gobierno y eso funciona así en cualquier pacto. Otra cosa es la crítica, pero no me parece lo más razonable ser desleal».

«Campaña falsa».

«Algunos se empeñan en coger datos sesgados para construir la realidad». Así valora el presidente del Cabildo los datos que reflejan los desequilibrios a favor de los municipios gobernados por el PSOE. Al respecto indica: «Hay muchas imprecisiones en esas tablas comparativas». Enumera algunas: «Los parques metropolitanos de la Estrategia Dusi y la Montaña de Taco se le adjudican a La Laguna, pero también corresponden las inversiones a Santa Cruz». O, añade, «al embarcadero de Masca que se le imputa a Buenavista del Norte como si fuera un municipio del PSOE y allí no gobierna». Continúa: «Un millón de euros en la pista agrícola del El Batán en el Parque Rural de Anaga. Inversión para el Parque, no porque esté en La Laguna. Si fuera así, los muchos millones al Parque Nacional del Teide habría que asignarlos a La Orotava». Algún error geográfico: «La Caleta del Andén la ubican en Buenavista y está en Garachico». Prosigue su relato: «La depuración de Guía de Isora también es de Santiago del Teide porque se le resuelve el gran problema de sus aguas negras. Y en la de Granadilla no se especifica que el 50% lo aporta el Cabildo». Concluye: «La carretera TF-565 es supuestamente dinero para Vilaflor pero no se dice que conecta con San Miguel; beneficiará a los dos municipios y no solos es aplicable al del PSOE».

«Me faltan en la foto».

Martín valora que esta es «una iniciativa puesta en marcha por CC y por algunos de sus alcaldes, que no todos, y también entre los del PP me faltan muchos en la foto. Me parece mezquina». Lo explica: «Entran en un terreno peligroso, el de enfrentar a los municipios. Una lectura sesgada, irreal y falsa de los presupuesto. Además de terrible porque nunca había ocurrido». Recuerda el presidente que «el 67% del dinero que el Gobierno de Canarias adjudica directamente en Tenerife va solo dos municipios: Santa Cruz y El Rosario. No se me ocurriría levantar a los alcaldes socialistas por eso porque me parece que si se hace así será lo justo. Pedro Martín considera que «los datos son elocuentes.

Estos días firmamos con Santa Cruz algunos convenios para inversiones en asignaturas pendientes para el municipio. Pensando en el bien común». El presidente del Cabildo reflexiona: «Tampoco es extraño encontrar partidas que vayan a ayuntamientos del PSOE porque la mayoría de los alcaldes de los 31 municipios de la Isla son del PSOE». Pero ahonda en una idea: «En absoluto hay una orientación de estos presupuestos hacia un partido político u otro. Ni en el reparto de las ayudas sociales o los fondos de empleo ni en el Plan de Cooperación de obras prioritarias, que no existía, y se ha puesto en marcha para una mayoría de municipios no socialistas (9 de 17)». Y concluye: «Porque tenemos una visión de Isla; no partidista. La sufrí durante años y como presidente me empeñé desde el minuto uno en que no le ocurriera a otros lo que me hicieron a mí».