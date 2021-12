El desequilibrio de las inversiones abre otro frente contra las cuentas del Cabildo

Un nuevo frente de oposición al presupuesto para 2022 del Cabildo de Tenerife se ha abierto por el desequilibrio inversor global a favor de los municipios gobernados por el PSOE en la Isla, del mismo color político que el presidente insular. Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias e IR-Verdes acusan al presidente de la Corporación insular, el socialista Pedro Martín, de repetir en las inversiones del próximo año el desequilibrio «sectario» que ya denunciaron la semana pasada con otro apartado de las cuentas insulares: las ayudas directas a los consistorios, también llamadas subvenciones nominativas.

Esta es la reacción de consejeros insulares y alcaldes a la información publicada ayer por EL DÍA. El gobierno insular del PSOE no solo beneficia a los ayuntamientos de ese mismo partido en el reparto de los 16 millones a dedo del presupuesto del Cabildo para 2022 (88% para consistorios donde gobierna o cogobierna el PSOE), sino también lo hace con las inversiones recogidas en el mismo documento presupuestario: el 61% de los casi 100 millones va a los municipios socialistas. Los nacionalistas en el Cabildo, el Partido Popular y ayuntamientos como los de Santa Cruz (CC), El Rosario (IR-Verdes) o Tacoronte (Nueva Canarias) exigen una rectificación a Pedro Martín. «Todavía está a tiempo», coinciden.

La postura de CC en el Cabildo.

El grupo insular de CC-PNC considera que hay «desequilibrio inversor en el presupuesto del Cabildo 2022». Su portavoz, Carlos Alonso, detalla que «los municipios gobernados por el PSOE reciben más del doble que los nacionalistas y seis veces más que el resto de partidos». La formación presenta una enmienda a la totalidad «para que rectifiquen las cuentas».

Alonso señala que «de los 100 millones de euros previstos para los municipios, los gobernados por el PSOE reciben 61». Y añade: «Los presupuestos que presenta Pedro Martín son sectarios». Ejemplifica su planteamiento: «Primero dan 16 millones de euros a dedo que benefician a un 80% de los municipios socialistas. Y en la inversión territorializada también benefician a los socialistas». «El PSOE solo gobierna para la mitad de la Isla» valora Alonso, que añade: «Los ciudadanos que viven en Santa Cruz, Granadilla, El Sauzal, Santiago del Teide, Tacoronte, Icod, Arico o El Rosario son de segunda clase para el gobierno de Pedro Martín». Argumenta que «la inversión por habitante en los municipios del PSOE es de 149 euros, mientras que en los de CC es de 65 y en los del PP es de 23, aproximadamente». Y sentencia: «Las cuentas que quieren aprobar generan desequilibrio y es necesario que rectifiquen».

Alonso explica que «ante esta situación, hemos presentado una enmienda a la totalidad al Presupuesto 2022 devolviendo las cuentas para que se haga un reparto equitativo, tanto de la inversión como de las subvenciones nominativas». Además, el grupo de CC-PNC solicita la redistribución de 72,6 millones de euros para atender las necesidades sociales de Tenerife.

Bermúdez pide justicia.

«Los vecinos y vecinas de Santa Cruz requieren ser tratados de manera justa y no ser convertidos en víctimas de la política sectaria del PSOE en Tenerife». La frase es una declaración de intenciones del alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), quien subraya: «Con este reparto de inversiones por parte del Cabildo que preside Pedro Martín, un ciudadano de Santa Cruz recibe 65,43 euros mientras que a uno de La Laguna [gobernado por el PSOE] le corresponde 123,57, casi el doble». Y valora: «No parece tener otra explicación que la filiación de su máximo responsable municipal, del mismo partido que el presidente del Cabildo».⁣ Explica que «nuestro municipio es la capital de la Isla y cocapital de Canarias, el más poblado de Tenerife y alberga recursos de carácter supramunicipal, de índole judicial, portuario, administrativo, de comunicaciones, de tipo social, lo que supone un mayor gasto de recursos y servicios». Apunta que «esto no se ve reflejado en las cuentas del Cabildo para 2022». Concluye: «Espero que el presidente del Cabildo rectifique y corrija esta situación que no sólo afecta a la ciudadanía de Santa Cruz, sino de la mayoría de municipios de la Isla, agraviados por este reparto».⁣ Indica que «es aún más grave al tratarse e una institución que debe velar y liderar el apoyo y la recuperación económica de todo Tenerife». Bermúdez destaca que «esta distribución no es solo sectaria en el reparto de las subvenciones nominadas (80% para ayuntamientos gobernados por el PSOE), sino que también en toda la inversión (60% para ayuntamientos socialistas), por lo que no es admisible que los vecinos de todo Tenerife paguen por este reparto sectario». Para finalizar, José Manuel Bermúdez subraya que «aún se está a tiempo de que este desequilibrio inversor, en favor solo de un color político, que no se justifica desde ninguna otra óptica, sea corregido» y concluye pidiendo al presidente del Cabildo que «rectifique y corrija esta situación».

La reacción de los populares.

Zaida González, portavoz del PP en el Cabildo, asegura que los datos dados a conocer por EL DÍA «demuestran que la mentira tiene las patas muy cortas». Señala que «da igual el número de notas de prensa que envíen para tapar la realidad que supone analizar el presupuesto». González considera que «no han conseguido lo que pretendían: desviar la atención y responsabilizar a la oposición de las acciones de un equipo de gobierno sectario y partidista». Recuerda la portavoz popular que «así lo hemos denunciado desde el principio del mandato». Recurre al pasado: «Cogobernaron ocho años con Coalición Canaria y ahora han modificado aquellas políticas para su propio beneficio. Ha sido peor que en ninguna etapa anterior».

Escolástico Gil habla de «gobierno cicatero».

Escolástico Gil, alcalde de El Rosario (IR Los Verdes), también considera que su municipio sale perjudicado en las cuentas insulares. Alude a diversos problemas con el Cabildo para conseguir financiación, entre ellos la reforma de la calle El Sol (TF-226), que el Ayuntamiento de El Rosario tuvo que llevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los trabajos de adecuación y mejora del Polideportivo de La Esperanza o el techado del CEO Leoncio Rodríguez. También se refirió a las inversiones en el polígono industrial La Campana, «un enclave reconocido como de interés insular por el propio Cabildo». Por último, «la subvención de 1’5 millones de euros para ayudar a la construcción de la depuradora de aguas residuales industriales de La Campana fue aprobada gracias a los grupos de la oposición en el Cabildo, ya que el Gobierno insular votó en contra». En opinión de Gil, «llama poderosamente la atención que el Gobierno insular sea tan cicatero con un municipio que ha solventado un atentado medioambiental y que, además, cedió al Cabildo dos parcelas valoradas en 2’4 millones de euros para la construcción de la depuradora comarcal». Por otro lado, apunta que «se ha dejado caducar la segunda fase de reforma del camino Los Carriles». Recuerda que «el Ayuntamiento de El Rosario ha conseguido compromisos inversores por parte del Gobierno de Canarias que sí destinarán importantes recursos durante el próximo año y los siguientes».

Quejas también en Tacoronte.

Daniel Díaz, alcalde de Nueva Canarias de Tacoronte, incide en la idea de que «nuestro municipio no está bien tratado ni en las ayudas directas ni en las inversiones generales». Pero incide, sobre todo, en «la falta de proyectos supramunicipales que tienen que partir de la institución insular». Propone más proyectos de este tipo y menos con carácter local. Cree que «el Cabildo se está alejando de su función de cohesionar a la Isla» con la falta de iniciativas insulares». Finalmente, en coincidencia con la mayoría de los testimonios recogidos, apunta: «Espero que Pedro Martín rectifique porque todavía está a tiempo y que, como los demás implicados, tenga altura de miras, algo que hecho de menos estos días y en este asunto».

Sí Podemos pide diálogo.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos Canarias, grupo político que presta apoyo externo al Gobierno insular de PSOE y Ciudadanos, aseguró respecto a la polémica por la discriminación de las inversiones a los municipios no socialistas que «en vez de crear crispación e incertidumbre, hay que sentarse, negociar, hablar, trabajar y velar por el bienestar de la gente que pasa un momento tan difícil».