Coalición de Tacoronte repudia las «coacciones socialistas» al alcalde

Coalición Canaria de Tacoronte rechaza públicamente «las coacciones» del PSOE al alcalde tacorontero, Daniel Díaz (Nueva Canarias), por las que no acudió la semana pasada al encuentro de regidores contrarios a las ayudas directas del Cabildo de Tenerife a los municipios, y que Díaz también critica. CC denuncia «el maltrato» del Cabildo insular al municipio en los presupuestos para 2022. Díaz aclara que, pese a las presiones, no va a romper el pacto de gobierno que forma su partido (Nueva Canarias, 4 concejales) con el PSOE (5 ediles) y Sí se Puede (2). «Solo estoy defendiendo a los tacoronteros», matiza.

El portavoz de CC en el municipio, Álvaro Dávila, critica el «atropello de la Corporación insular con el reparto de las inversiones y subvenciones». Insiste en rechazar «las coacciones» que ha recibido el alcalde del municipio, Daniel Díaz, por parte del PSOE «para no expresar su disconformidad con las cuentas para el próximo año». Para Dávila, «estamos ante prácticas más propias de otros tiempos que de la democracia». «El alcalde tiene todo el derecho del mundo a mostrar su malestar porque nos están maltratando. La realidad es que Tacoronte no recibe ni un solo euro de las inversiones del Cabildo de 2022 y mucho menos de las subvenciones a dedo», manifestó el nacionalista.

Para Dávila, «parece que Tacoronte no existe para el PSOE y me temo que todo viene por un tema político interno de los socialistas». E ironiza: «No es que en el reparto de las inversiones y subvenciones haya municipios de primera, los del PSOE, y de segunda, los de CC y el resto de partidos, sino que Tacoronte es de tercera o preferente. Es indignante y no podemos estar callados ante este atropello», enfatizó utilizando un simil futbolístico. Desde CC, apostilla, «mostramos nuestra predisposición a defender los intereses de Tacoronte y dar estabilidad a un municipio que está siendo maltratado por el PSOE». «Nuestro único interés es el bienestar de nuestra gente y necesitamos que se hagan inversiones para mejorar la calidad de vida. Llevamos tiempo denunciando el abandono que sufre Tacoronte por parte del Cabildo y el alcalde nos va a tener a su lado para defender los intereses de las más de 24.000 personas que viven aquí», concluye Álvaro Dávila.

El alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, de Nueva Canarias, aclara que «no hay razones para romper el pacto ni genera ninguna incompatibilidad con nuestros socios expresar el malestar por no estar bien tratados en los presupuestos del Cabildo para el año que viene». Señala Díaz que «no veo ninguna diferencia insalvable entre una cosa y otra». «Estoy aquí para defender los intereses de los tacoronteros, que para eso me eligieron. Y la mejor manera que veo de hacerlo es mantener el gobierno del y criticar aquello que afecta a nuestros vecinos». «No tengo ninguna intención de romper un pacto de gobierno que da estabilidad a Tacoronte ni tampoco tengo noticias de que otros socios tengan esa intención. Al menos, hasta el momento», concluyó Daniel Díaz.

Su partido, Nueva Canarias, confirmó en un comunicado las coacciones que sufrió Díaz y que lo llevaron a ausentarse de la rueda de prensa de los alcaldes rebeldes del miércoles. NC defiende la autonomía de Díaz para criticar el reparto de ayudas del Cabildo.