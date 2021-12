El Cabildo beneficia a los municipios del PSOE también en las inversiones de 2022

El Gobierno insular que preside el socialista Pedro Martín no solo beneficia a los ayuntamientos que gestiona su partido en el reparto de los 16 millones de euros que contempla el Presupuesto del Cabildo para 2022, sino que también lo hace con las inversiones recogidas en el documento presupuestario del año próximo. Lo revela un análisis del anexo de inversiones del proyecto de Presupuestos presentado por el PSOE y Ciudadanos, así como el de las inversiones del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria (IASS) y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf). Se constata que de los 177 millones de euros previstos en este apartado, casi 100 millones de euros tienen carácter finalista al especificarse su uso, pudiendo asignarse territorialmente a los municipios.

De esa cantidad (en concreto, 98.755.032 euros), el 61% recae en municipios gobernados o cogobernados por el PSOE, entre los que se repartirán 61,6 millones de euros. Eso refleja una ratio de 149,33 euros por habitante. Los ayuntamientos cuyos gobiernos forman Coalición Canaria, que suman una población similar a los gobernados por el PSOE (413.151 de estos frente a 407.311 de los nacionalistas) recibirán solo 26,7 millones de euros, con una ratio de 65,68 euros por persona. De ello se desprende la existencia de un desequilibrio inversor, ya que los municipios que gestionan los socialistas reciben más del doble que los gobernados por CC.

En la relación inversión por población, aparecen como los consistorios más beneficiados por el Cabildo en las inversiones nominales del próximo ejercicio Vilaflor ((2.092 euros por vecino), Fasnia (1.937), Buenavista del Norte (casi 812), El Tanque (504), La Matanza (casi 327) y Arafo (313), mientras que los más perjudicados son Tacoronte (0), Granadilla de Abona (5 euros por habitante), Santiago del Teide (7), La Guancha (casi 9), El Sauzal (23), Los Realejos (27), Garachico (37), Icod de Los Vinos (63) y Arona (casi 49). Sobresale, además, que Santa Cruz de Tenerife recibe la mitad de inversión per cápita (65) que La Laguna (123), lo que incide en el desequilibrio entre las principales poblaciones de la Isla.

Partido Popular.

Los ayuntamientos más perjudicados son los que gestiona el Partido Popular, es decir, Santiago del Teide y Los Realejos (se da el caso de que sus alcaldes son secretario general insular y presidente del PP, respectivamente), así como La Guancha. Entre los tres se distribuirá el 1% del presupuesto de inversiones para el próximo año. Es decir, el Cabildo distribuirá entre estos municipios solo 1,2 millones de euros de este capítulo, lo que supone una ratio de 22,95 euros por habitante.

El Rosario.

Gobernado por IR-Verdes y Sí se Puede, la principal inversión en El Rosario tiene naturaleza comarcal, pero la única inversión específica que presupuesta el Cabildo corresponde a la mejora de la calle El Sol –en la que se han producido graves accidentes de tráfico–, incluida como consecuencia del recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, ante la negativa del gobierno que preside Pedro Martín a realizar esta necesaria inversión.

Tacoronte.

Llama la atención que, como ocurre con las ayudas directas tan cuestionadas por varios de los gobiernos municipales de la Isla, Tacoronte tampoco aparece en el listado de inversiones del Cabildo para 2022. El alcalde, Daniel Díaz (Nueva Canarias), señaló el pasado miércoles que había recibido coacciones por parte del PSOE –su socio de gobierno– para que no acudiese a la rueda de prensa donde varios alcaldes de CC, PP, Primero Arico e IR-Los Verdes expresaron su malestar por el reparto de los 16 millones de euros por designación directa.

Pedro Martín reconoció tácitamente, en declaraciones a Radio Club Tenerife, que Díaz había sufrido presiones para no manifestar públicamente su disconformidad en el reparto de las subvenciones nominativas: «El alcalde no puede ir a una rueda de prensa de CC sin decirle nada a su socio de gobierno, que es el PSOE; no puede ningunearlos. Tiene que informarlos y habrá que reunirse y tomar un acuerdo. No puede gobernar sin tener en cuenta la opinión del grupo que le está apoyando; esas actitudes no son buenas», dijo Martín.