Pedro Martín mantiene el reparto «equitativo» de las ayudas directas

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, mantiene que ha primado un criterio «equitativo» en el reparto de 16 millones de euros en ayudas directas a los municipios de la Isla. Achaca a «una campaña de Coalición Canaria» la polémica surgida, incluido un frente de alcaldes rebeldes. Califica de «sesgada» la lectura «reduccionista» de un presupuesto insular que asciende a más de 863 millones.

Martín recuerda que «cuando era alcalde (en Guía de Isora) tuve que asumir que se hacían auditorios en municipios similares y nos lo negaban a nosotros. El Cabildo invertía en piscinas, pero no para mi municipio». Y argumenta: «Cuando llegué a la presidencia quise cambiar eso. Que no ocurriera en ningún municipio de la Isla. No discriminar por pertenecer a un partido político u otro».

Martín subraya que «antes, cuando algunos ayuntamientos decíamos que no estábamos de acuerdo se nos decía que o lo aceptábamos o nos quedábamos solo con el fondo de cooperación y saldríamos de cualquier otro programa del Cabildo». En contraste, indica, «hoy los programas se hacen con una visión insular, sin imposiciones.

Relaciona el presidente insular lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno en estos dos años de mandato. Así, valora, «hemos puesto en marcha Planes de Empleo para toda la Isla, no según lo que a mí me plazca, sino acordándolo con todos los ayuntamientos». Además, prosigue, «hemos puesto en marcha un plan de ayudas a los Servicios Sociales de todos los municipios». También «se ha consensuado con los ayuntamientos, con transparencia y sin dejar a nadie fuera».

Destaca «un nuevo Plan de cooperación de 3,3 millones de euros para financiar obras en municipios de menos 20.000 habitantes». Sentencia: «La mayoría de los beneficiados no están gobernados por el PSOE». E insiste en que «el dinero tiene que repartirse en función de las necesidades y no de los colores políticos». En opinión de Pedro Martín, «CC ha lanzado una estrategia para deslegitimar al grupo de gobierno del Cabildo». Añade: «Quiere desgastar con un recurso peligroso: enfrentar a los pueblos con una lectura sesgada y falseada». Refuerza una idea: «No es de recibo centrar el argumento en 16 millones de euros, el 1,6% de unas cuentas de más de 363 millones».

Todos lo merecen.

El presidente recuerda que «sufrimos una situación de crisis con bajada de ingresos. Dependemos de la marcha de la economía y no ha ido bien los últimos años». Opina que «todos los municipios consideran que merecen más dinero y lo entiendo». Destaca la operación de crédito «para equilibrar el presupuesto. Un endeudamiento de 62 millones para toda la Isla». Reflexiona: «CC crítica que se den 16 millones a municipios socialistas. El 1,6% del presupuesto. ¿Puede haber algo más ridículo que decir que somos sectarios por eso?». Porque «hay muchas otras partidas para ayuntamientos de todo signo». Y sentencia: «Nunca en la historia se había distribuido con tanta equidad ni dejado de lado el color político como ahora».

Territorios «rebeldes».

Martín desglosa las inversiones llevadas a cabo en los principales «territorios rebeldes». En el caso de Santa Cruz, «el Parque de Las Mesas (cerca de un millón), el barranco de El Cercado, el Círculo de Bellas Artes, la depuradora, etcétera». Continúa: «Desde junio les enviamos un protocolo para avanzar en el proyecto de la montaña de Taco y aún no han respondido». Respecto a la 2ª fase de la plaza de España señala: «Esperamos desde septiembre para acordar un convenio e invertir». Al respecto valora: «Sería bueno que también hicieran los deberes, al tiempo que exigen más inversión». Apunta: «Pescanova se ha ido a Gran Canaria por la mala calidad de las aguas de Santa Cruz, eso queremos arreglarlo e invertimos en el saneamiento». De la capital al Sur: «El alcalde de Arico nos critica y es legítimo, pero oculta que hemos priorizado la creación de plazas asistenciales en su municipio con una inversión de 3.5 millones de euros». Y fin del viaje, o de los viajes, en El Rosario: «Nunca ha recibido tanto dinero en un mandato como ahora. Diez millones de euros para el Polígono de La Campana. 1,5 para una depuradora y mucho más en empleo o servicios sociales».

Presiones.

Respecto a las presiones al alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, para no visibilizar su apoyo al frente en rebeldía, Pedro Martín asegura: «No puede ir a una rueda de prensa de CC sin decirle nada a su socio de gobierno, el PSOE; no puede ningunearlo». Entiende que «debe reunirse, informar y llegar a un acuerdo». Insiste: «No puede gobernar sin saber la opinión del grupo que le apoya y menos sin escuchar a los concejales del PSOE». Aprovecha para asegurar que mantienen la inversión para erradicar las termitas, «un problema grave en el que no podemos bajar la guardia».

El portavoz de Cs en el Cabildo, Enrique Arriaga, anuncia una enmienda parcial al proyecto de presupuestos para incluir «una partida destinada a las obras de urbanización de la carretera insular TF-180, entre la Vuelta de los Pájaros y Vistabella, en el municipio de Santa Cruz». Para Arriaga «se trata de una actuación prioritaria en esta arteria que conecta Santa Cruz y La Laguna como respuesta a la demanda vecinal».

La enmienda de Cs por la TF-180

La actuación contempla nuevas aceras, pasos de peatones, instalación de alumbrado público, así como estacionamientos y zonas ajardinadas. «La conversión en una vía de carácter urbano», valora Arriaga. | J.D.M.