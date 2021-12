Coacciones del PSOE para desactivar la rebelión de alcaldes contra las ayudas

El PSOE coaccionó a algunos de los alcaldes de Tenerife que se han rebelado contra el criterio del Cabildo, gobernado por este partido y Ciudadanos, para repartir 16 millones de euros entre los municipios en ayudas directas que se contemplarán en el presupuesto insular de 2022. Las presiones buscaban desactivar la rueda de prensa celebrada ayer por algunos de estos primeros ediles. Pero el acto se celebró. Seis de los alcaldes rebeldes, de cuatro partidos distintos, expresaron su protesta por la distribución de las ayudas debido a que el 88% del montante total beneficia a ayuntamientos donde gobierna o cogobierna el PSOE, lo cual ven «sectario» e «injusto». Estuvieron presentes José Manuel Bermúdez (Santa Cruz, CC), José Domingo Regalado (Granadilla, CC), Arturo González (San Miguel de Abona, CC), Emilio Navarro (Santiago del Teide, PP), Escolástico Gil (El Rosario, IR Los Verdes) y Sebastián Martín (Arico, Primero Arico).

Algunos de los convocados a la rueda de prensa en el Hotel Silken Atlántida de Santa Cruz, como el primer edil de Tacoronte, Daniel Díaz (Nueva Canarias), se cayeron a última hora de la cita pese a que estaba prevista su comparecencia. La causa en este caso serían las presiones socialistas. La amenaza de ruptura del pacto que sustenta el gobierno en la localidad tacorontera (PSOE-NC-Sí se Puede) pesó más en Díaz que visibilizar la protesta contra el calificado por todos los alzados como «monumental reparto a dedo» del presidente insular, el socialista Pedro Martín. A este le exigen que «rectifique».

El alcalde tacorontero explicó que después de la convocatoria del martes anunciando la rueda de prensa hubo «multitud de llamadas». «Yo recibí unas cuantas». Recuerda que «habíamos pactado que hablaran representantes de cada fuerza política». Desvela que no pudo acudir para «no poner en peligro el pacto de gobierno en Tacoronte». «Prioricé la estabilidad de mi municipio». Díaz reconoce que iba a ir a la reunión porque «Tacoronte no está bien representado en ese reparto». «Y yo estoy en este cargo para defender a los vecinos del pueblo». Cuestionado sobre quién lo había llamado, el edil norteño rehusó contestar.

Rectificar fue la palabra más utilizada en el encuentro de seis de los alcaldes opuestos al reparto. José Domingo Regalado (Granadilla) no estaba en la convocatoria pero se sumó. Faltaron Daniel Díaz, por las razones mencionadas, y Antonio Hernández (PP), de La Guancha, quien consideró que ya estaba representado por Navarro, el alcalde de Santiago del Teide de su mismo partido. Se había acordado que hubiera un solo discurso por fuerza política. De ahí que hablaran cuatro de los seis presentes: Bermúdez, Gil, Martín y Navarro.

Rechazo unánime.

Todo los presentes escenificaron de manera pública su «rechazo» tras haber quedado fuera del reparto de las subvenciones nominativas y coincidieron en pedir al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que «rectifique» y «dé marcha atrás». El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), indicó que este acto pretende «poner voz a lo que es un clamor» por la forma en la que se ha realizado un reparto de las subvenciones nominativas «inédito» en la historia del Cabildo, repartidas «a dedo» de manera «sesgada y sectaria». Bermúdez incidió en que el Cabildo se ha caracterizado por la aplicación de programas y planes «equilibrados en el territorio y desde el punto de vista político». Usó un adjetivo para calificar lo que se ha llevado a cabo: «sectario». Considera que el criterio principal ha sido beneficiar a los municipios gobernados por el PSOE. El alcalde deja claro que «no se puede tolerar que de 16 millones, ni un solo euro venga a la capital de la Isla». Solicita a Pedro Martín que «rectifique» y «equilibre» para incluir en este reparto a todos los municipios de la Isla porque «seguro que todos tienen proyectos para presentar».

«Cacicada» y «venganza».

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (IR-Verdes), fue vehemente en su discurso. Basó el «abandono secular» del Cabildo a su municipio con datos históricos y demográficos como que «tenemos hoy la misma población que en 1972 cuando se cedieron a Santa Cruz los barrios de los distritos Once y Doce». Insiste en que «han dejado fuera a más de 17.000 vecinos» y valora que las «cacicadas» y las «venganzas políticas» no pueden ser «la práctica habitual del presidente de la Corporación insular». Considera que Pedro Martín «tiene que rectificar y ser justo», pues «no se puede ser presidente del Cabildo para menos de la mitad de la población de Tenerife». Recordó sus tiempos de sindicalista para defender a los trabajadores del sector público al afirmar: «Si tenemos que volver a las puertas del Cabildo a reivindicar los derechos de la ciudadanía, que no quepa duda que vamos a hacerlo».

Mano tendida.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro (PP), hizo hincapié en que los municipios están «para colaborar» y ayudar «de forma proactiva» a que la Isla avance como un destino competitivo. Pide al Cabildo coger la «mano tendida» de los alcaldes para poder sacar adelante un presupuesto «consensuado» y que sea el «mejor» para la Isla. Navarro reconoce que el día anterior recibió una llamada de Pedro Martín, con quien dice mantener «una buena relación». Recuerda que Martín alegó que es difícil cuadrar un presupuesto cuando se gobierna en pacto pero le mostró su predisposición por revisar las partidas y los criterios de reparto. Navarro cree que «los alcaldes debemos tener altura de miras y entender las prioridades cuando hay 31 municipios en la Isla» pero, reitera, «lo que pedimos es una aclaración del criterio y un reparto más justo».

Oportunidad perdida.

El alcalde de Arico, Sebastián Martín (Primero Arico), lamentó que «por primera vez» se haya roto un «consenso histórico» para que el reparto de las subvenciones nominativas del Cabildo se haga de forma «consensuada». También censuró que no se haya dado una explicación sobre cuál ha sido el criterio objetivo de un reparto «nada equitativo». Entiende que el Cabildo «ha dejado pasar una gran oportunidad de poder compensar al municipio de Arico por acoger el mayor vertedero de la Isla», por lo que lleva reclamando «desde hace años» una compensación económica. Recordó las 600.000 toneladas de basura de toda la Isla que se reciben allí cada año. Como los demás alcaldes ha solicitado al presidente del Cabildo «que rectifique». Martín subraya: «Es triste que quien haya acabado con el consenso institucional que existía en Tenerife sea alguien que fue alcalde (Pedro Martín, en Guía de Isora). Martín ha criticado, además, que en la sesión del Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT), hace hoy justo una semana, informara «sin aviso previo del reparto injusto de 16 millones de euros, de los cuales 14 irán a municipios socialistas». Un desequilibrio presupuestario por el que varios consistorios han quedado «desplazados». Califica las cuentas como «partidistas». Martín ha descrito «la tristeza por la que pasa el municipalismo tinerfeño tras haberse roto el consenso tradicional entre los Ayuntamientos de la Isla». Considera que «se ha quebrado la cohesión territorial de la que tanto habla el PSOE, con un reparto que nos aboca a la mendicidad y al menosprecio». El alcalde ariquero ha dejado claro que se enteraron del reparto «en la misma sesión del CIAT sin mediar una explicación objetiva, si es que existe, de esa distribución». Pese a todos, concluye, «espero que rectifique y vuelva a la senda del diálogo».