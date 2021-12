Pleno exprés con un toque surrealista

El Cabildo tuvo que poner en marcha ayer toda la maquinaria de un pleno para responder a la surrealista demanda de un ciudadano. La ley obliga a ello, aunque en la comisión previa ya hubiera un acuerdo unánime para no tenerla en cuenta. La sesión exprés ratificó en menos de cinco minutos –tardó más la conexión telemática de los consejeros– desestimar el recurso de quien reclamaba una indemnización por las colas de la TF-5 (Autopista del Norte) en el expediente para financiar la reforma de la franja costera del municipio de Candelaria, en el Sur.

El Pleno del Cabildo, en sesión extraordinaria y urgente –igual que la de ayer– celebrada el pasado 9, acordó «aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 8 del Presupuesto para el ejercicio en curso (2021)». Consistía en una aportación para financiar las obras de la escollera en la costa de Candelaria. El pasado 7 de diciembre A.M.B.V. presenta una reclamación al Expediente, fundamentada en dos argumentos: «Que es una vergüenza las largas colas que sufrimos los vecinos del norte de Tenerife para venir a trabajar diariamente a Santa Cruz y que venimos padeciendo una eternidad de años sin que se nos dé solución alguna y que nos provocó un peor estado de salud». Y, segundo: «Que en la empresa de mi propiedad que tengo en Santa Cruz todavía no me han pagado la factura presentada en septiembre de 2021 y me dicen en el Cabildo que no se me va a poder pagar porque no tienen perritas para mí. Para mí no hay perritas pero hacen cambios de dinero de aquí para allá. Pues no señor, no es de recibo y si se pide una cosa hay que pagarla porque los comerciantes estamos muy necesitados y no pueden jugar con nosotros así».

La Comisión Plenaria ya había aprobado por unanimidad rechazar la demanda de un ciudadano

La Comisión Plenaria Permanente de Presidencia y Acción Social, en sesión Extraordinaria y Urgente, trata este asunto el pasado día 10. Concluye que «el primero de los argumentos esgrimidos, esto es, las largas colas en la llamada autopista del Norte, en nada tienen que ver con el expediente reclamado». «De lo manifestado en la reclamación se puede inferir que la intención del reclamante no es formular alegaciones al expediente en cuestión sino mostrar su disconformidad con este asunto en particular».

Por otra parte, respecto al segundo punto expuesto, «según la información que consta tanto en el Registro Contable de Facturas como en el Sistema de Información y Gestión Económica y Contable de la Corporación, no existen, a fecha actual, deudas pendientes con el reclamante».

La Comisión Plenaria acuerda por unanimidad proponer al pleno que sea desestimada la reclamación presentada y definitivamente aprobado el Expediente nº 8 de modificaciones del Presupuesto del Cabildo para el Ejercicio 2021». Y eso es lo que pasó.