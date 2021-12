Agael y el resurgir de ‘Guatimac’

Pintora, escultora, alfarera... Artista multidisciplinar y autodidacta. «Me gusta transformar en algo hermoso todo aquello que llega a mis manos», reflexiona Agael León, mujer cuyas manos modelan el barro –«lo consigo donde lo conseguían mis ancestros, y eso es secreto de Estado»– empleando técnicas aborígenes para crear piezas vernáculas, tradicionales y creativas. Dedicada media vida a mantener viva la cultura de los primeros pobladores de las Islas, apuesta por «innovar, crear y dar vida a obras que van más allá de la artesanía tradicional». Siempre empleando las técnicas heredadas y el barro como elemento central.

En El alfar de Agael –el número 32 de la calle Tambora de Abajo de Güímar está en un entorno ideal, en el que rezuma lo ancestral, como es El Escobonal, la zona alta de Agache– el visitante (está abierto todos los domingos hasta Navidad, de 10:00 a 14:00 horas) conoce el hoy de aquella mujer que, con 25 años, elaboró la figura del Ídolo de Tara –«que no sé a dónde fue a parar»–, en un curso de monitor de tiempo libre que ofrecía el Icfem. Fue el germen. A partir de ahí, todo ha sido formarse e investigar hasta llegar a Manuel Afonso, maestro y artesano teguestero. «Con él terminé de aprender lo que necesitaba conocer. Después, ya fue cuestión de que me gustara y experimentar con el barro», expresa con entusiasmo.

Agael León es la primera de la familia que ejerce de artesana. «Mi abuela materna hacía calado, pero como todas las mujeres de la época. Nadie se dedicó a la artesanía, y nadie pintaba; yo sí, desde pequeña». Hoy sus cuadros están en la casa familiar.

Experimentar es la palabra esencial en el lenguaje y en el desarrollo de su actividad como artesana. Agael León discrepa «de aquellos que aseguran que en la alfarería tradicional canaria no se puede hacer escultura. Yo la he hecho». Hasta el punto que uno de sus mayores éxitos fue Ancestros, una exposición desarrollada en 2018 con las figuras como eje.

Sin olvidar el legado, la artesana combina en parte de sus obras la alfarería tradicional y el calado canario. Una fusión surgida de la labor «de aquellas mujeres que crearon artesanía con los materiales llegados con la conquista de las Islas», elaborando con hilo «muchos de sus símbolos sagrados».

El alfar de Agael tiene una «pieza fetiche»: el Guatimac. De reducidas dimensiones, es el único ídolo de protección usado por los guanches. Fue encontrado en el Barranco de Herques (límite entre Güímar y Fasnia) y acabó en el Museo Luis Diego Cuscoy. «Casi nadie lo conocía, incluso los clientes me preguntaban qué era». Lo eligió como símbolo desde que comenzó con la alfarería «porque es de mi comarca, porque lo hallaron cerca de casa y porque era tan desconocido que hasta pena me dio», termina Agael riendo.

Pero no es solo el Guatimac. Hay una pieza que León no vende porque no quiere: La cuna del hombre. «Una escultura elaborada pensando en la mujer como origen de la humanidad y para transmitir que el hombre tiene que compartir y hacer familia».

Agael León admite que el interés por la artesanía es proporcional a su escasa rentabilidad. Ella combate tal situación a través de los talleres que imparte en su alfar. «Tengo la suerte de contar con un grupo de alumnos (de entre 30 y 60 años) implicados, pero esta es una actividad dura a la que le tienes que dedicar tiempo y mucho esfuerzo que no se compensa». En su caso, sostiene que «Sigo aquí no por lo que me aporta económicamente, sino por lo que me satisface hacer lo que estoy haciendo». La conclusión: «La gente que ve la artesanía como un negocio, lo deja».

Su versatilidad le ha llevado a reproducir piezas «siempre hechas a mano» de diversa procedencia. Por ejemplo, de todas las Islas, del Norte de África, de Marruecos, de Galicia, de Egipto y del sur peninsular. Otra de las características que deben tener esas piezas para despertar su interés por replicarlas es «que sean muy antiguas», caso del poblado prehispánico de Los Millares, situado en Almería. En preparación tiene una exposición que desea abrir en marzo y que la conformarán piezas de diferentes partes del mundo, cuyo origen es anterior al año cero (antes de Cristo), a las que acompañará la información pormenorizada de la misma. «Siempre barro y solo barro, incluidos los colores, que obtengo con tierra y hierbas». El objetivo es «transmitir el mensaje de que el hombre es mucho más y va mucho más allá de lo que nos hecho creer».