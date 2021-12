La Justicia investiga al Hogar Santa Rita por graves irregularidades en su gestión

La Justicia ha abierto una investigación al Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz, el mayor centro geriátrico de Canarias con más de 600 plazas públicas y concertadas, por graves irregularidades en su gestión. Lo confirmó ayer María Farnés, fiscal jefa de la Audiencia Provincial, en una entrevista al programa Hoy Por Hoy La Portada de Radio Club Tenerife, emisora de la Cadena SER.

Tras una investigación de una fiscal decana y los fiscales de lo Civil, que como detalló Farnés se dedican «específicamente a asuntos relacionados con las personas mayores y las residencias», el ministerio público realizó una denuncia por las graves irregularidades detectadas que fue remitida al Juzgado de Instrucción de Puerto de la Cruz. Este órgano judicial ha abierto un procedimiento.

Brotes de sarna, desnutrición, deshidratación y escasez y descontrol en las comidas en la mayor residencia de mayores de Tenerife. Estas fueron las anomalías denunciadas por personal del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) en el Hogar Santa Rita después de hacerse cargo de este geriátrico a finales del año pasado para tratar de frenar un brote de covid-19 que se cerró con más de 200 positivos y una veintena de fallecidos. El informe, elaborado unos días después de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ordenara el 8 de diciembre de 2020 la intervención de esta residencia, es el que motivó la investigación de la Fiscalía. Las graves irregularidades se trasladaron a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario y la propia Fiscalía. Algunos usuarios llegaron a asegurar que pasaban hambre por el deficiente servicio de comedor, siempre según el informe de Sanidad.

A estas irregularidades se sumó la preocupación que provocó la forma en que los responsables del Hogar Santa Rita, una fundación religiosa, respondieron a estas denuncias. El director gerente, Tomás Villar, llegó a afirmar que el brote de sarna es «algo innato en la vida humana» o que las informaciones respecto a los contundentes informes oficiales que elaboró el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria y los requerimientos de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario fueron «un bulo». El centro terminó reconociendo que había confundido la sarna con una dermatitis atópica, una afección mucho más leve.

La Fundación Hogar Santa Rita mantuvo, no obstante, una actitud poco constructiva ante el informe de Sanidad. Aseguró que no había tenido «acceso ni conocimiento alguno del contenido del informe» y acusó a «la administración sanitaria» de «filtrar interesadamente a determinados medios una información extremadamente sensible y que, como ha sido el caso, es susceptible de ser usada de forma sesgada e interesada».

Aunque ofrece plazas públicas y otras concertadas con el Cabildo de Tenerife, el Hogar Santa Rita, un macrocomplejo con más de 600 camas, está gestionado por una entidad privada, aunque permanece intervenido por la Consejería de Sanidad ante las graves deficiencias descubiertas.