Coalición Canaria acusa al alcalde de «despreciar» el proyecto del nuevo muelle

El Grupo Municipal de CC-PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz criticó al alcalde del municipio, el socialista Marco González, por «poner en peligro el futuro de la ciudad y del proyecto del muelle, siento el único que ha politizado este asunto». Los nacionalistas portuenses afirman en un comunicado que el alcalde «no ha hecho nada con este proyecto y se ha negado a convocar un pleno extraordinario y monográfico sobre el muelle, mostrando su total desprecio a la institución y a los ciudadanos». «Y pese a esto, lo único que hace es acusar a la oposición, cuando ha sido él quien lo ha escondido bajo una alfombra».

La portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, Sandra Rodríguez, critica que el alcalde «ahora pretende negar el trabajo realizado en el anterior mandato con el proyecto del muelle de la ciudad, queriendo convertirse en el salvador del proyecto cuando siempre lo ha ignorado y lo ha dejado morir, negándose a hablar del asunto y encima, cuando habla, lo hace con datos totalmente imprecisos». Además, Rodríguez denunció que «todos los proyectos importantes para la ciudad han pasado por el rodillo del PSOE desde todas las instituciones, con el silencio cómplice del alcalde portuense».

La concejal nacionalista recuerda que ya en el año 2015, siendo alcaldesa de la ciudad, «buscamos y conseguimos el apoyo de los alcaldes del Norte para este proyecto vital para Puerto de la Cruz y para toda la comarca, con altura de miras y sin tener en cuenta partidos políticos». También, en el pasado mandato, «se consensuó una hoja de ruta entre todas las fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento y con el Cabildo Insular de Tenerife, cogobernado por CC y el propio PSOE, para sacar adelante este proyecto y fueron los cuatro años en los que más se avanzó y de forma decidida para que este añorado proyecto viera la luz», matizó.

«La realidad que ahora quiere negar Marco González es que, al término del mandato anterior en el año 2019, existía el proyecto básico redactado y entregado que da lugar al documento ambiental que se empezó a tramitar llevándolo a los consejos sectoriales de todas las entidades y se recibió el informe de Costas en el que se pedían una serie de modificaciones o mejoras», subrayó. «Estos contenidos”, prosigue la edil de CC, «se redactaron nuevamente y se encontraba la declaración de impacto ambiental que tenía todos los contenidos materiales para poderla emitir». «También se encontraba contratado el proyecto constructivo que no se terminó de redactar a pesar de estar muy avanzado porque el básico era muy completo, quedando pendiente de recibir la DIA definitiva para solicitar la adscripción del dominio marítimo-terrestre, completar el proyecto constructivo con la DIA y licitar las obras, trámite que si se ponía toda la presión necesaria, en un año podría haber salido la licitación de las obras». «En estos dos años y medio, el Gobierno de Canarias no ha avanzado absolutamente nada, ya que se ha preguntado en sede parlamentaria y ha respondido a nuestro Grupo en el Parlamento que no hay cambios».