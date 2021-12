CC exige 72 millones de euros para «necesidades sociales» de Tenerife

El grupo nacionalista en el Cabildo solicita la redistribución de 72,6 millones de euros del presupuesto insular de 2022 «para atender las necesidades sociales de Tenerife». El portavoz de CC-PNC, Carlos Alonso, ha informado sobre la presentación de 110 enmiendas al proyecto, una a la totalidad que incluye la devolución de las cuentas. Alonso insiste en que «no responden a las necesidades reales de la población. La situación de la Isla es crítica y no vemos que haya respuesta por parte del PSOE ni de Pedro Martín».

Carlos Alonso ha incidido en la baja ejecución de las inversiones del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del IASS, lo que ha provocado que no se haya creado «ni una sola plaza nueva» y que la demanda haya aumentado hasta las 7.100 personas. Apunta Alonso: «El señor Montero ha dimitido en el Gobierno de Canarias porque no ha cumplido las expectativas en Dependencia. Pedro Martín y Marián Franquet (consejera de Acción Social) no han creado una plaza nueva en dos años y medio e incluso han paralizado obras de algunas infraestructuras. Espero a que se depuren responsabilidades».

Carlos Alonso también considera «alarmante» la reducción de 8,5 millones de euros en el área de Empleo y Desarrollo Socieconómico, 8,4 millones en Innovación y 3,4 millones en Deportes. Hace balance: «El Cabildo está peor que hace dos años y medio».

Añade: «A todo eso hay que sumar la falta de planificación para los próximos años». Lo achaca a no han mantenido el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), previsto para el marco temporal 2016-2025 dividido en dos quinquenios. Con cinco grandes ejes y 36 programas.

Subvenciones nominales

Alonso entiende que esa falta de planificación es el origen del «aumento desmesurado de las subvenciones nominativas a los ayuntamientos». Recuerda que en el último año de gobierno de CC (2019) fue un millón de euros «y para emergencias». Además, critica que de los 16 millones otorgados ahora «a dedo», menos del 20% sean para municipios no socialistas. En este sentido, reflexiona: «Le pido a Pedro Martín que reconduzca la situación porque se está produciendo un desequilibrio en Tenerife. Hay ayuntamientos con un gran volumen de población como Santa Cruz o Arona que no reciben ni un solo euro de estas subvenciones».

Entre las claves del rechazo nacionalista a las cuentas para 2022 –serán debatídas y probablemente aprobadas en pleno el próximo día 22– está el «aumento injustificado del gasto corriente, del capítulo 2». Valora Alonso que «es de casi 10 millones de euros, casi un 11% más y está por encima del crecimiento nominal del presupuesto y de la economía insular».

El líder de CC resume: «Gastan más dinero pero invierten y movilizan menos la economía. El Cabildo nos cuesta más a todos, pero hacen menos cosas. De motor y promotor ha pasado a repartidor».

La conclusión de Carlos Alonso es que «desde el inicio del actual mandato del PSOE y Ciudadanos ha aumentado en más de 20 millones de euros el gasto corriente (+25%), mientras la ejecución de las inversiones ha bajado de forma notable en todas las áreas».