Condenado el exjefe de Contabilidad del Recinto Ferial a cinco años de prisión

El juicio contra el exjefe de contabilidad del Recinto Ferial se desarrolló en septiembre pasado y el Tribunal de Jurado lo consideró culpable de los hechos de los que se le acusaba, tal y como se divulgó en su momento. Ignacio Castillo trabajó con contrato laboral y de forma ininterrumpida para la Institución Ferial de Tenerife desde 1989 hasta su jubilación, el 17 de junio del 2016. Hasta 2005 tuvo funciones de administrativo y, a lo largo de los once años siguientes, se ocupó de «dirigir, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar las labores de contabilización de apuntes, así como la presentación de las cuentas de la sociedad, informes y auditorías». Y, como ya se explicó, también recibía y contabilizaba todo el dinero en efectivo que entrase en la sociedad pública sin que nadie controlara ese trabajo. Un ejemplo de las cantidades que manejaba eran las entradas a las diferentes ferias celebradas en el recinto ferial.

El magistrado afirma en la sentencia que el acusado, «en el ejercicio de sus funciones públicas y abusando de su cargo de jefe del Servicio de Administración y Contabilidad, se apoderó de 11.222 euros». Un juzgado de Primera Instancia lo había condenado en septiembre del 2007 a pagar una pensión mensual a su exesposa de 510 euros a raíz de un juicio de Familia. Y el citado órgano judicial comunicó la resolución a la Institución Ferial de Tenerife para que descontara tal cantidad de la nómina de Castillo. Sin embargo, el hoy condenado aprovechó su puesto de responsabilidad para hacer 15 transferencias directas de 510 euros cada una desde la cuenta de la empresa pública del Cabildo a la cuenta designada por el Juzgado. Tales hechos ocurrieron entre octubre del 2007 y diciembre del año siguiente. De esa cifra, después devolvió a la institución ferial nueve transferencias, por lo que quedó a deber a la entidad pública 3.062 euros.

Y, para ocultar esa deuda, según el magistrado, realizó un asiento contable ficticio en el diario de caja del 31 de diciembre del 2008. La anotación contemplaba que los 3.062 euros serían devueltos mediante un cheque en abril del 2009, pero ese documento no existió, por lo que nunca devolvió tal cantidad. Y, en diciembre del 2009, el mismo Juzgado de Primera Instancia volvió a requerir a la Institución Ferial de Tenerife para que descontara de la nómina de Ignacio Castillo otros 510 euros mensuales para abonar una deuda con su exesposa que ascendía a 9.000 euros. Pero, de nuevo, Castillo, en vez de descontarse de su salario la citada cantidad al mes, hizo transferencias directas entre la cuenta del Recinto Ferial de Tenerife a la cuenta fijada por el Juzgado. En total fueron 16 transferencias entre el 5 de enero del 2010 y el 20 de diciembre del 2011. El acusado efectuó dos nuevos asientos ficticios en la contabilidad de la sociedad pública. Uno de ellos fue por 6.120 euros y después extendió un recibo en el que él, en calidad de jefe de Administración y Contabilidad, recibía de sí mismo un cheque de Caja Madrid por el citado valor. Sin embargo, tampoco hay constancia de que tal cheque fuera entregado ni que se hubiese abonado la cantidad. El segundo asiento para cubrir la citada deuda fue de 2.040 euros y se anotó el 20 de diciembre del 2011. Pero tampoco hay evidencias de que hubiera pagado esa cifra.

El magistrado también considera que Castillo, «guiado por el ánimo de obtener un injusto enriquecimiento, en el espacio temporal comprendido entre el 22 de septiembre de 1998 y el 26 de junio del 2015», se aprovechó de los cargos que ostentó para apoderarse de «9.219,71 euros de su caja, dejando nota de ello en forma de 73 vales o anotaciones que hacían referencia a la salida de dinero para su uso personal, cuyos importes nunca justificó, ni consta que los reingresase a la Institución, ni que diese parte de ellos a la Dirección», ni a la gestoría encargada de las nóminas para que dedujeran tales cifras de su salario.

Impuestos personales y una cuenta de Tesorería inexistente

En la sentencia divulgada en la jornada de ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se expone que el acusado también se aprovechó de su puesto de Jefe de Contabilidad para encargar a un administrativo de la Institución Ferial de Tenerife que pagara en el Ayuntamiento de Santa Cruz con dinero de caja de la citada entidad pública, y mediante la elaboración de un vale, los impuestos de tracción mecánica de un quad y un coche de su propiedad, así como el impuesto de bienes inmuebles de su vivienda y su garaje, por un total de 354 euros, sin que conste que devolviera la mencionada cifra. El magistrado José Luis González plantea en la resolución judicial que Ignacio Castillo, gracias al cargo que tenía y con el ánimo de obtener un beneficio injusto, entre el 22 de septiembre del 2005 y el 17 de junio del 2016, se apropió de 124.508 euros en efectivo procedentes de la caja de la institución dependiente del Cabildo de Tenerife. Y, para ocultar su salida, hizo un nuevo asiento contable en una cuenta que, aunque simulaba ser de Tesorería, no figuraba entonces en norma de contabilidad alguna. De dicha cantidad total, registró 118.420 euros en concepto de pagarés pendientes de cobro y otros 6.088 euros correspondientes a una quincena de vales no justificados. Pero ninguna de tales cantidades se correspondía con la realidad, según la autoridad judicial. El desfalco fue denunciado por parte de quien en 2016 era gerente de la Institución Ferial de Tenerife, Ignacio Pintado Mascareño, ya fallecido. En el transcurso del juicio, Castillo llegó a culpar a Pintado de no cobrar a tiempo pagarés por valor de 124.000 euros.