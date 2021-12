El PSOE reprocha a CC su rechazo a crear en Aldea Blanca más aparcamientos

El Pleno de San Miguel de Abona rechazo, con los votos del gobierno municipal (CC), la propuesta socialista de acometer la mejora integral de los aparcamientos públicos de Aldea Blanca. Dicha localidad padece un déficit notable en esta materia ya que a sus más de mil habitantes censados (según el Instituto Nacional de Estadística) hay que sumar una dotación de dos centros educativos, un centro ocupacional, un centro cultural, tanatorio, plazas públicas, campo de fútbol, bares, restaurantes, cafeterías, centros de ocio, estética, tienda de productos alimenticios, librería y farmacia.

Carol Correa, concejala del PSOE, reclamó al grupo de gobierno «el motivo por el cual no se han efectuado mejoras en Aldea Blanca». Aseguró que en esta localidad «tampoco se ha previsto la compra de suelo público para convertirlo en bolsas de aparcamientos». En su intervención, al edil se interesó por saber qué proyecto asegura el gobierno local que tiene y «por qué no lo han ejecutado».

En su análisis, expuso que «no se puede seguir derrochando el dinero público en cosas que no cubren las necesidades básicas de las personas, no podemos seguir rechazado propuestas como la que presentamos simplemente porque se nos diga que ya lo están haciendo, cuando es evidente que no lo hacen, porque seguimos viendo que no se mejoran las cosas ni se consigna dinero en el presupuesto para mejorarlas».

En esa línea, la concejala socialista estableció que «las necesidades de San Miguel de Abona, las reales, son incrementar los aparcamientos en las zonas de mayor afluencia y demanda, crear la red saneamiento, mejorar en la red de abastecimiento de agua potable, más limpieza y seguridad, mejoras en las instalaciones deportivas y cambiar los contenedores de reciclaje, por mencionar algunas básicas y que deberían de estar solventadas. Lo cierto es que no las vemos», concluyó.